"J'adore pas trop le vaccin" : une première ligne pour les 5-11 ans ouverte au centre de vaccination de Pau

Certains sont un peu stressés, impatients, ou pas du tout angoissés, mais tous reçoivent pour la toute première fois une injection de vaccin anti-covid : la vaccination pour les enfants s'est ouverte ce mercredi 12 janvier au centre de la Foire Expo de Pau, qui a accueilli une trentaine de patients pour ce premier jour de piqûres pédiatriques.

Deux piqûres pour les enfants

Une file d'enfants, âgés entre 5 et 11 ans, et accompagnés de leurs parents, s'est ajoutée aux files de patients adultes ou adolescents, auxquels le centre est maintenant habitué. Pour les plus petits, l'organisation change un peu. Un "box pédiatrique", décoré d'images de dessins animés bien connus, a été installé au fond du hall de vaccination.

Le box pédiatrique du centre de vaccination de Pau © Radio France - Flore Catala

L'attente est plus longue, car les soignants prennent le temps d'instaurer une atmosphère rassurante pour les plus petits, avec musique, distribution de bonbons et de diplômes de bravoure une fois la vaccination terminée. Il faut dire que les enfants de moins de 12 ans doivent se soumettre à deux piqûres : l'une dans le bras pour le vaccin anti-covid, et l'autre sur le doigt, pour prélever un peu de sang et vérifier que le virus n'a pas déjà été contracté.

Les premiers enfants vaccinés au centre de Pau Copier

Une petite fille de 11 ans se fait vacciner dans les bras de sa maman © Radio France - Flore Catala

Les parents de leur côté sont soulagés de pouvoir enfin faire vacciner leur enfant. Beaucoup ont eu du mal à trouver un créneau libre. Certains viennent de très loin pour une injection, parfois même de départements voisins, comme des Landes par exemple. Le centre de vaccination de Pau indique que des dizaines de créneaux ont été ouverts chaque jour pour l'instant jusqu'à samedi, le temps de jauger la demande en vaccins pour les enfants.