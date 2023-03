"J'ai déjà 1800 patients, je ne peux pas en prendre plus" explique un médecin de Dordogne

Les médecins libéraux n'ont pas signé l'accord avec l'assurance maladie sur le futur tarif des consultations. Ils devaient le faire avant ce mardi 28 février mais n'ont pas été convaincus par les propositions : Une hausse de 5€ sous conditions : prendre plus de patients, faire des gardes de nuit, exercer dans un désert médical, travailler le samedi matin...

"Ce n'est pas simplement un problème de tarif, justifie Michel Cadet, médecin généraliste qui a fait partie du comité des médecins grévistes de l'agglomération de Périgueux. J'ai regardé dans mon cabinet, sur les deux dernières années, même sans gagner plus, avec l'augmentation des charges, des fluides et des salaires, il aurait fallu que la consultation actuelle passe de 25 à 31€, donc on est loin du compte."

Et ce médecin installé à Périgueux se justifie : "On n'est pas en mesure de remplir les tas de critères. On travaille 55 à 65 heures par semaine, on nous demande de travailler 35 samedi par an, de passer 10 minutes par patient, enfin on charge la barque sur des gens qui sont déjà épuisés physiquement et moralement."

"Je suis déjà à plus de 1800 patients. Je commence à 6h et demi, je termine à 20h. C'est impossible pour moi de prendre plus de patients, ce serait au détriment de la santé, au détriment des soins" - Michel Cadet, médecin généraliste à Périgueux

"C'est contreproductif, inapproprié et je pense que ça va faire fuir à la fois les jeunes médecins qui vont notamment se déconventionner et aussi les plus âgés qui vont partir de manière anticipée à la retraite si ça continue", s'inquiète le médecin Périgourdin.

Comme les négociations ont échoué, un "arbitre" aura trois mois pour trancher et rédiger un nouveau texte. C'est une ex-haute fonctionnaire passée notamment par la Direction générale de la santé (DGS), la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) et la Ville de Paris. Un profil qui ne convainc pas Michel Cadet : "C'est un arbitre mais le ministre a dit qu'il aurait le dernier mot, donc tout cela est un peu illusoire."