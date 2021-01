"J'ai des réticences" : les Dijonnais plutôt méfiants sur le vaccin anti-covid

Le gouvernement, pressé par plusieurs élus et médecins, a décidé d'accélérer la cadence de la vaccination, en l'ouvrant aux soignants de plus de 50 ans. Bientôt, les autres catégories de population devraient suivre. Mais dans les rues de Dijon, nombre d'entre vous sont encore très méfiants.

La campagne vaccinale ira plus vite que prévu : dès ce lundi 4 janvier, les soignants de plus de 50 ans devraient pouvoir commencer à se faire vacciner. Dans ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron a promis qu'il "ne laisserait pas une lenteur injustifiée s'installer" dans la campagne de vaccination anti-covid. Mais pour cela, encore faut-il que les Français soient volontaires. Et ce n'est pas encore gagné, à en croire ces passants que nous avons rencontré dans les rues de Dijon.

"Rien n'empêche que ce soit un bon vaccin, mais pour l'instant, on ne sait pas"

"Pour moi, ils auraient dû faire beaucoup plus de tests avant de lancer le vaccin sur le marché. Pour l'instant, on ne sait pas trop si ça va marcher", nous confie une jeune fille. Son ami confirme : "Rien n'empêche que ce soit un bon vaccin, peut-être que c'est très bien ; mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne connaît pas les conséquences une fois qu'on sera vacciné."

Et vous êtes nombreux à douter du bien-fondé du vaccin. "Je ne suis pas sûre de l'efficacité", "J'ai quelques réticences sur l'efficacité, je pense que je vais attendre un peu", nous disent plusieurs Dijonnais. "Moi, je vais attendre, oui ! Un an ou deux...", lâche un monsieur croisé sur le parvis de la gare.

Lui a un doute sur l'efficacité, mais aussi peur des effets secondaires : "J'espère que les personnes âgées qui se font vacciner ne vont pas mourir ! Personne ne nous donne de certitudes, on entend plein de choses sur les effets secondaires, etc... Ça panique un peu. Si on nous disait plus clairement "voilà, ce sera comme le vaccin habituel pour la grippe, ça ne craint rien, vous pouvez y aller", ça serait moins anxiogène."

► Alors, faut-il avoir peur du vaccin ? Pour vous éclairer et démêler le vrai du faux, Michel Duong, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Dijon, est l'invité de France Bleu Bourgogne ce lundi de 7h30 à 7h50. À écouter en direct, ou à réécouter ici.