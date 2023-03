"J'ai envie de revenir comme avant", témoigne une Vauclusienne victime de covid long

C'était il y a déjà trois ans jour pour jour : le premier confinement en France a démarré le 17 mars 2020 pour endiguer l'épidémie de covid. Trois ans plus tard, la plupart d'entre nous l'ont eu, certains plusieurs fois, avant de retrouver une vie normale. Mais d'autres luttent encore contre la maladie et sont diagnostiqués "covid long", avec des symptômes qui perdurent pendant de nombreux mois.

C'est le cas de Naïma. Cette Sorguaise de 51 ans a eu le covid trois fois en 2022. La dernière infection remonte au mois de décembre dernier, il y a trois mois, et elle en souffre encore au quotidien : "Surtout la tête. Comme un couteau qu'on tournerait dans mon cerveau. J'ai aussi des problèmes de respiration, je n'arrive pas à monter les escaliers. J'ai encore de la toux, dès qu'il fait un peu frais ou dès que je fais un effort". Elle décrit aussi des épisodes réguliers de fièvre et une très forte fatigue, qui l'empêche parfois de se rendre au travail.

Naïma était portant vaccinée trois fois contre le covid. Les traitements, aujourd'hui, n'y changent rien non plus. "Les antibiotiques et les corticoïdes n'ont rien donné", soupire-t-elle. En parallèle, elle est aussi accompagnée par la maison sport santé Asser de Sorgues, qui accueille encore de nombreux patients victimes de covid long depuis 2020. "On leur propose des activités physiques qui se calent à leur état de santé sur l'instant, explique Cynthia Meghar, la coordinatrice de la maison Sport santé. On peut même venir à leur dire de se mettre au repos complet. Et en dosant l'activité physique au fil de l'eau, on a des effets d'évolution favorables sur leur santé".

Des troubles de la mémoire et de l'attention

Les troubles de la mémoire et de l'attention sont aussi désormais reconnus comme symptômes de covid long. "C'est ce qu'on appelle le brouillard mental, pour lequel les orthophonistes sont sollicités", explique Nathaly Joyeux, orthophoniste à Avignon, qui suit encore des covids longs et dirige un mémoire d'orthophonie sur la prise en charge de cette pathologie.

"La dernière patiente que j'ai rencontrée a fait son covid fin 2021 mais a eu un diagnostic très récent, parce qu'il y a une complexité des symptômes qui peut faire penser à autre chose qu'au covid, maintenant qu'on est à distance de l'affection. Mais on a encore des suites. Heureusement, ça diminue mais on n'en est pas encore complètement sortis", explique Nathaly Joyeux.