"J'ai eu peur de voir mourir ma fille, aucun médecin ne voulait l'ausculter", témoigne une maman biterroise

"J’ai bien cru que nous allions perdre notre fille Prudence. Pendant six jours, elle a eu une importante poussée de fièvre et il a été très compliqué de trouver un médecin qui puisse nous recevoir", explique Fabienne. Cette mère de famille de cinq enfants installée à Sérignan, proche de Béziers dans l'Hérault, a espéré être reçue par un médecin. Le sien était en vacances. Elle a fait une dizaine de tentatives, et à chaque fois s'est vue opposer le même refus catégorique explique cette Biterroise : "À chaque fois les mêmes raisons : des médecins généralistes débordés, ou alors des spécialistes refusant de nouveaux patients".

ⓘ Publicité

"39,5 de température six jours consécutifs et des plaques rouges sur tout le corps"

"Nous avons eu le même refus aux urgences de l'hôpital au prétexte que ma fille n'était pas malade depuis assez longtemps. Même refus à la clinique Jean Privat", poursuit cette maman. Prudence, qui est âgée de deux ans, a commencé à être malade le samedi 17 décembre. Ce n’est donc que six jours après que l'ancien médecin de famille de Villeneuve-lès-Béziers diagnostique une scarlatine.

loading

"C'est une non-assistance à personne en danger"

"J'ai été démunie. On ne peut pas aider notre enfant à soulager sa douleur. Les médecins sont là pour ça. Donc oui je suis très en colère, indique cette maman biterroise. On ne se sent plus en sécurité. C'est dramatique d'en arriver là. On a eu très peur pour elle. C'était dur de la voir dans cet état. En tant que maman, c'est dur."

"Être médecin c’est une vocation, ce n'est pas seulement chercher à se faire du fric."

"Je peux entendre leurs difficultés. Aujourd’hui je peux entendre le manque de médecins, mais il y a des cas d’urgence, et c’est inacceptable de se retrouver dans une situation comme celle-là". Fabienne ne cache pas sa colère sur les réseaux sociaux. "Ma fille avait des plaques rouges sur tout le corps, de la fièvre."

"Il y a eu deux morts chez nous [de la scarlatine]", écrit Fabienne sur sa page Facebook. "C’est ce que m’a dit mon médecin. C’est lamentable tout ça. Ce fonctionnement est pitoyable. C’est immonde". Les généralistes sont saturés depuis début décembre. Recrudescence de grippes, de cas de Covid-19. Rajoutez à cela la grogne de certains médecins réclamant une revalorisation de la consultation qui vient perturber des services déjà bien débordés.

"Putain, vous avez tous refusé mon bébé, de deux ans qui a la scarlatine." - Fabienne, la maman de Prudence

Ces derniers semaines, les autorités constatent en effet une recrudescence inhabituelle de cas de scarlatine chez les enfants en France évoquant plusieurs décès, mais jugeant improbable que cette flambée soit due à l'émergence d'une nouvelle souche. "Plusieurs cas pédiatriques d'infections invasives à streptocoque du groupe A [...], en nombre plus important qu'habituellement, ont été signalés dans différentes régions -Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine- précise la direction générale de la santé (DGS) dans un message envoyé aux soignants début décembre.

Au Royaume-Uni, au moins six décès d'enfants attribués à une infection aux streptocoques A

En France, les cas graves récents n'ont "pas de lien entre eux" et apparaissent provoqués par "des souches différentes", a précisé la DGS. Cette flambée d'infections bactériennes intervient par ailleurs dans un contexte de pénurie du principal antibiotique utilisé chez les enfants, l'amoxicilline. Plusieurs organisations de médecins -infectiologues et pédiatres- ont prévenu que cette pénurie risquait de provoquer une grave crise de santé publique chez les enfants.