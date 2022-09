Depuis l'ouverture du centre de santé à Millas, "j'ai le temps de voir cinq patients de plus par jour"

Ce nouveau centre de santé, installé aux Eaux Vives, accueille un couple de médecins généralistes et un médecin qui vient tous les lundi. Une structure inédite dans le département puisque les docteurs sont salariés, via un GIP (Groupement d'intérêt public), mis en place par la Région et auquel adhère le département des Pyrénées-Orientales.

Une solution contre les déserts médicaux ?

Les avantages de ce nouveau statut pour Annie Tixier, installée depuis l'ouverture de la structure, le 12 septembre dernier, sont multiples. "On a des horaires fixes, un salaire fixe", grands changements par rapport à la pratique libérale souligne-t-elle. Et surtout, elle a maintenant plus de temps pour ses patients. "En étant salariés, on a pu demander à avoir une secrétaire, ce qui nous décharge de tout l'administratif", autant de tâches en moins qui permettent de récupérer "jusqu'à cinq patients supplémentaires par jour", assure le docteur Tixier.

Oui, mais…

Un premier pas dans la lutte contre les déserts médicaux, elle le reconnaît, mais cela ne suffit pas : "On ne peut pas prendre toutes les personnes qui sont en manque de médecin, pas tant qu'on est ce nombre-là", regrette Annie Tixier. Selon elle, il faudrait un ou deux médecins de plus à temps plein pour tourner à plein régime dans ce centre.

Avis partagé par les habitants de Millas, qui ont encore du mal à avoir des rendez-vous. "Depuis que mon médecin est parti à la retraite, c'est dur d'en avoir un", avoue Jacqueline. Elle arrive à prendre des rendez-vous à Millas, mais son médecin est "difficile à joindre, il est débordé". Il faut dire que maintenant, il ne reste que deux généralistes, contre six auparavant.

Même problématique pour Claudine, qui doit se rendre à Corneilla-la-Rivière désormais pour ses rendez-vous. "Il ne faut pas avoir une urgence", souffle-t-elle. "C'est pas loin, quinze minutes en voiture, mais ça va que je peux encore me déplacer…"