"J'ai peur qu'on ait des clusters": le maire de Lège-Cap-Ferret "inquiet" avant un réveillon sans restrictions

Les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement ne commenceront à s'appliquer que le lundi 3 janvier. Le réveillon du Nouvel An se tiendra donc sans aucun couvre-feu ou restriction de déplacement, ce qui inquiète le maire de Lège-Cap-Ferret, qui craint une explosion des fêtes privées.

"Je suis inquiet", martèle Philippe de Gonneville, le maire de Lège-Cap-Ferret, à la veille d'un réveillon du Nouvel An sans grandes restrictions majeures. En effet, les mesures annoncées par le gouvernement lundi 27 décembre, comme l'interdiction de consommer debout dans un bar ou un restaurant, ne prendront effet qu'à la date du mardi 4 janvier. La soirée du 31 décembre sera donc quasiment normale, ce qui a le don d'énerver l'élu du Bassin. "Les boîtes de nuit ont fermé, et je pense qu'un certain nombre de villas vont accueillir beaucoup de convives pour réveillonner", déplore-t-il.

Je pense que dans certaines villas, il y aura 100 à 200 personnes - Philippe de Gonneville, maire de Lège-Cap-Ferret

"J'ai vraiment peur qu'on ait des clusters sur la presqu'île", continue le maire de Lège-Cap-Ferret. "J'appelle à la responsabilité de chacun", dit Philippe de Gonneville. "Car ce gouvernement a décidé de laisser libre cours au réveillon du 31 décembre. C'est peut-être très bien pour le moral des gens, par contre pour les contaminations je ne suis pas sûr que cela soit une très bonne idée." Ces dernières 24 heures, poussées par le variant Omicron, les nouvelles contaminations ont battu un nouveau record, dépassant les 200 000 cas pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Des maires impuissants

Même si le gouvernement n'a pas mis en place de dispositif particulièrement restrictif pour la nuit du 31 décembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande aux préfets dans une note de prendre de nouveaux arrêtés pour éviter les brassages de population. En Gironde, la préfète Fabienne Buccio a déjà demandé aux maires de renforcer leurs dispositifs de contrôle. "Je ne vois pas comment un maire pourrait prendre un arrêté alors même que le gouvernement a exclu tout confinement", lui répond Philippe de Gonneville. "En plus, si ça se faisait, il faudrait être capable de faire appliquer ce dispositif. Sauf que nous avons un effectif de police municipale "hivernal", avec seulement une quinzaine d'agents."

Le maire de Lège-Cap-Ferret sait donc que si des fêtes privées trop importantes se produisent sur sa commune, il ne pourra pas y faire grand-chose. "Je ne peux rien faire parce que je n'ai pas les moyens juridiques d'imposer quoi que ce soit", détaille-t-il. "Dans un cadre privé, on ne peut pas demander un pass sanitaire. Donc si quelqu'un décide de réunir 200 personnes dans une villa, je n'ai aucun moyen de les en empêcher."