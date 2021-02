"J'ai proposé mon aide dans les hôpitaux comme je suis infirmière " (la députée du Var Sereine Mauborgne)

Elle est prête à remettre la blouse alors qu'elle est aujourd'hui députée mais pour aider le personnel dans les hôpitaux Sereine Mauborgne, députée La République en Marche du Var assure qu'elle a proposé ses services en pleine épidémie de Covid-19 et alors que les hôpitaux de Toulon sont en manque de personnel.

J'ai proposé mes bras, comme je suis infirmière de formation, pour aller renforcer même si je ne peux pas travailler en réanimation parce que ça fait bien trop longtemps que j'ai quitté l'hôpital - Sereine Mauborgne

Si Sereine Mauborgne se porte volontaire pour retourner à l'hôpital c'est aussi parce que la situation est tendue dans les hôpitaux de la région notamment dans le Var où le taux d'occupation des lits en réanimation atteint les 90,3 % (le 27 janvier). Le taux d'incidence dans le Var est parmi les plus élevés de France (328 contre 212 en France), on note aussi un nombre de clusters toujours plus important (122) et des hospitalisations également en hausse (+50 depuis lundi 1er février). Comment tenir dans ces conditions ? La députée assure qu'en cas de saturation des service il est toujours possible de transférer des patients et elle tient à rappeler qu'il est essentiel de respecter les mesures sanitaires.