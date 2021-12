"J'ai sauté le pas", au centre de vaccination de Château-Gontier, on injecte encore des premières doses

La vaccination bat son plein en Mayenne. En tout, le centre de vaccination de Château Gontier a bientôt vacciné 90 000 personnes cette année. Entre 1200 et 1600 injections sont effectuées chaque jour. Et parmi elles, il y a encore des premières doses injectées, entre 30 et 40 par jour environ.