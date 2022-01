J'ai testé pour vous : le protocole sanitaire qui fait descendre l'école dans la rue

Professeurs, directions des établissements scolaires et même parents d'élèves, c'est une journée de grève massive ce jeudi contre la gestion de la pandémie à l'école. France Bleu Gascogne vous propose un grand format sur ce protocole tant décrié.

Ils étaient 420 dans les Landes, selon les autorités, à descendre dans la rue ce jeudi pour dénoncer les protocoles sanitaires du gouvernement à l'école. Il y avait en tout trois cortèges dans le département, à Mont-de-Marsan, Dax et Mimizan. Mais en quoi consiste exactement ces protocoles sanitaires aussi bien contestés par les professeurs, les directions d'établissements et les parents d'élèves ? On a testé pour vous, c'est le cas de le dire.

Ce mercredi, un des journaliste de France Bleu Gascogne a reçu, comme de nombreux français, un mail de l'école de sa fille de 4 ans lui indiquant qu'elle était cas contact dans sa classe et qu'elle devait donc se soumettre à ce fameux protocole sanitaire. Une aventure, car c'en est une, que Paul Ferrier a enregistrée tout au long de sa journée pour en tirer ce long format de 8 minutes. Bonne écoute.