"J'ai tout de suite mis mon nom sur la liste ", le témoignage d'une infirmière rouennaise partie en Martinique

Les hôpitaux de la Martinique et de Guadeloupe manquent de lits et de personnels.

Vingt-six soignants normands sont partis prêter main forte à leurs collègues en Guadeloupe et en Martinique. Ces territoires d'outre mer frappés par la quatrième vague de coronavirus, des hôpitaux sont quasiment saturés par manque de lits et de personnels.

Olivier Véran, le ministre de la santé, a lancé un appel aux soignants de métropole dimanche sur son compte Twitter. Frédérique Brunet s'est portée volontaire, elle a 25 ans, elle est infirmière au CHU de Rouen dans le service de réanimation chirurgicale. Elle est partie ce mardi pour la Martinique jusqu'au 23 aout. Elle revient de deux semaines de vacances, elle n'a pas hésité à mettre son nom sur la liste

On a besoin de s'aider mutuellement

Ils ont besoin de nous, les soignants de métropole, c'est un appel à l'aide

Parmi les soignants qui sont partis pour les Antilles, on compte deux médecins anesthésistes, quinze infirmiers et infirmières, neuf aides-soignantes et un cadre de santé.