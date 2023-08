"J'ai vu notre métier se dégrader", cette médecin généraliste quimpéroise jette l'éponge

Le nombre de médecins généralistes va stagner au moins jusqu'en 2027 d'après les dernières projections du ministère de la Santé. Or aujourd'hui, un Français sur dix n'a pas de médecin traitant et les deux tiers des bassins de vie sont sous tension d'après l'enquête menée par l'association des maires ruraux de France l'an passé .

Patricia Coroller est généraliste à Quimper depuis 33 ans. À 65 ans, elle s'apprête à prendre sa retraite par anticipation, c'est devenu trop difficile : "J'ai commencé mes premiers remplacements en 1984. La médecine par laquelle j'ai débuté, était vraiment une médecine de famille. Le médecin faisait de la médecine et au fur et à mesure des années, notre métier s'est dégradé".

Contraintes et pressions

Elle cite d'abord les contraintes administratives avec la place grandissante de l'informatique : "Passer à l'informatique pour faire le dossier patient est tout à fait normal, on a besoin de traçabilité. Par contre, l'implication de l'assurance maladie dans notre quotidien est devenue trop importante". Avec des bugs à répétition et un temps de plus en plus long passé au téléphone avec le service informatique de la sécu.

À cela s'ajoute des journées de travail à rallonge et des patients qui la sollicitent de plus en plus, "faute de médecins spécialistes en nombre suffisant". Une situation d'autant plus compliquée dans le Finistère que les contraintes des frontières maritimes empêchent de se tourner facilement vers d'autres territoires. Pour un dépistage au niveau radiographique, elle rappelle que les délais sont de neuf mois d'attente par exemple. Ce qui a pour conséquence concrète des patients qui ne soignent pas, d'autant plus quand des médicaments sont en situation de pénurie, ce qui est le cas en ce moment pour certains antibiotiques, corticoïdes ou antiarythmiques.

Les généralistes demandent aussi une revalorisation du tarif de la consultation. Sur ce point, Patricia Coroller estime que si ça ne bouge pas, c'est pour une raison bien précise : "C'est uniquement pour que nous voyions plus de monde, de manière à ce que les patients aient un accès au médecin traitant. Pour augmenter notre productivité, on n'a que deux solutions : soit on passe plus de temps au cabinet, ce qui n'est pas possible, soit on diminue le temps de la consultation". Pour elle, ce blocage des honoraires est donc une manière déguisée d'obliger les médecins à travailler davantage, quitte à les mettre en difficulté financière s'ils refusent.