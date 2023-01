"J'aimerais juste pouvoir sourire " : plus d'un an après, le blues des victimes du Proxidentaire de Chevigny

Le 6 octobre 2021, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté annonçait la fermeture des deux centres Proxidentaire situés à Chevigny-Saint-Sauveur, près de Dijon , et à Belfort. Manquements aux règles d'hygiène, mutilations volontaires de patients, escroqueries, etc. Les chefs d'accusation sont nombreux contre cette chaîne de centres dentaires low cost ayant mutilée plusieurs milliers de français.

A l'époque, des associations s'étaient montées dans tout le pays pour faire entendre la détresse des victimes et demander réparation. Aujourd'hui, la procédure judiciaire est en route , mais les souffrances sont toujours bien présentes. "On attend toujours. On n'a pas été indemnisé, ni reçu de suivi psychologique. Pour moi, rien n'a changé". Adrien*, 30 ans, est livreur à Dijon. Fin 2020, après une rage de dent, il passe la porte du cabinet Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur. Après plusieurs rendez-vous, il y laissera deux dents, et beaucoup d'argent.

"A chaque fois que j'allais dans ce cabinet, je ressortais avec de nouvelles dents infectées"

"A chaque fois, que j'allais dans ce cabinet, je ressortais avec de nouvelles dents infectées. Quand la douleur s'est éveillée dans une troisième dent, j'ai préféré aller aux urgences" se rappelle Adrien. C'est là-bas qu'on lui explique la gravité de la situation. Sous le choc, le jeune homme décide de porter plainte, comme beaucoup de victimes. Les témoignages s'accumulent, une information judiciaire est ouverte en octobre 2021.

Mais l'affaire traîne en longueur, et les blessures morales et physiques du Dijonnais ne s'effacent pas. "J'ai toujours deux gros trous sur les côtés de ma dentition. Ca se voit énormément. Je ne peux pas parler sans que les yeux se fixent sur ma bouche. J'ai arrêté de sourire, je garde les lèvres fermées" explique Adrien, abattu.

Pourtant, une prise en charge nationale des victimes a été mise en place. La caisse primaire d'assurance maladie et la Sécurité sociale ont repris les dossiers médicaux. Mais dans le cas d'Adrien, cela n'a fait qu'aggraver les choses. "Il y a quelques semaines, j'ai ressenti une nouvelle douleur à une dent déjà abîmée par Proxidentaire. La Sécu m'a pris rendez-vous au centre dentaire Dentego, à Dijon. Depuis, c'est pire. Le lendemain de l'intervention, ma joue s'est infectée. J'ai dû me piquer les gencives moi-même pour expulser le pue...J'ai l'impression de revivre un deuxième Proxidentaire" poursuit le jeune homme.

"On se sent comme du bétail"

Aujourd'hui, Adrien se sent abandonné par les pouvoirs publics, et a perdu ses maigres espoirs de retrouver une vie normale : "On se sent comme du bétail. Aucune réparation n'a été effectuée. C'est horrible. Je vis dans la peur de perdre toute mes dents".

Pour continuer de se battre, le jeune homme a intégré le collectif d'usagers Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur, qui regroupe 160 victimes de ce centre, réunies sur Internet. Sa présidente, Laetitia Beaudeau, accuse également le coup : "Je suis un petit peu en colère contre la lenteur que prend cette affaire. Pour mutiler, escroquer et exercer illégalement, Proxidentaire a pris moins de temps que ça".

Une autre difficulté : arriver à trouver toutes les victimes : "On a affaire à une population grandement fragilisée. Certains ne parlent pas bien français, détaille-t-elle. Sur mon groupe Facebook, je n'ai que 160 membres, alors que la CPAM estime que plus de 3 500 personnes ont souffert au Proxidentaire de Chevigny. Je ne touche pas tout le monde. Il y a beaucoup de victimes qui sont toujours en dehors des radars".

"Avec 16 dents limées, je ressemblais à un requin"

Et souffrent en silence. Comme Yohan, pendant de long mois. Ce serrurier de 35 ans, installé à Venarey-les-Laumes, s'est lui aussi rendu au Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur pour traiter une rage de dent, en décembre 2020. "Il me fallait un rendez-vous rapidement, et puis la consultation était moins chère" se souvient-il. Si sa rage de dent est bien soignée, on lui propose également de poser des couronnes, en prétextant une dentition en mauvais état. "Je ne suis pas dentiste, donc je leur ai fait confiance. Résultat, ma complémentaire santé à dû payer 9 000 euros et je me suis retrouvé avec 16 dents limées. Je ressemblais à un requin" confie-t-il.

Quelques jours après, le serrurier ressent des premières douleurs. Il appelle donc le centre dentaire, et tombe sur un répondeur annonçant la fermeture du lieu. Plus tard, une lettre de l'ARS lui apprenda la vérité sur Proxidentaire , et l'invite à aller effectuer des prises de sang pour vérifier son état de santé. "C'est là que j'ai compris que mes dents étaient foutues".

Commence alors ce que Yohan appelle lui-même "une descente aux enfers". "La souffrance était trop forte, je voulais l'anesthésier. J'avais déjà eu des problèmes d'alcool par le passé, donc très vite, je me suis remis à boire pour affronter la douleur. A cause de ça, j'ai perdu mon permis de conduire et mon boulot. Impossible de boire quelque chose de chaud mais aussi de froid, de manger du pain ou un sandwich. Le pire, c'est que mes filles avaient peur de moi quand je leur souriais" souffle-t-il avec émotions.

Si sa situation s'est arrangée, "grâce à un courageux dentiste qui m'a fixé des prothèses", Yohan l'avoue : "quand on descend aussi bas, remonter, ce n'est pas facile. Je ne retrouverai jamais mes dents d'avant". Lui aussi enrage contre un accompagnement pas assez poussé. "On m'a promis une visite chez un expert pour évaluer les dégâts causés par Proxidentaire. J'attends toujours".

Une loi pour contrôler l'installation des centres dentaires low cost

Selon Laetitia Beaudeau, il faudra attendre au moins deux ans pour connaître l'issue juridique de l'affaire Proxidentaire. D'ici là, la quarantenaire ne veut pas lâcher et continue d'interpeller les pouvoirs publics sur la détresse de ces dizaines de personnes mutilées, qui ont vu leur vie changer en entrant dans un cabinet dentaire.

Point positif, le 30 novembre dernier, une proposition de loi pour mieux encadrer les centres dentaires low cost a été adoptée à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs, Fadila Khattabi, députée de Côte-d'Or, qui portait le texte. Désormais, ces centres médicaux devront obtenir un agrément spécifique pour pouvoir ouvrir. Un petit pas pour des personnes qui veulent "juste pouvoir sourire à nouveau".

* le prénom a été modifié pour préserver l'anonymat