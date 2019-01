"J'assure pas un poste de planqué ou de feignante" (Nasséra, infirmière fonctionnaire)

Saint-Étienne, France

Nasséra Benmahammed travaille au service psychiatrie de l'Hôpital Nord à Saint Etienne. Si elle a choisi le service public, c'est par fidélité à des valeurs familiales. D'ailleurs parmi ses 10 frères et sœurs, la moitié est fonctionnaire : "Nos parents se rendaient bien compte de l'importance du service public. Ils en avaient besoin, on n'avait très peu de moyen et c'est pour ça que je voulais surtout servir toute la population. On sait très bien que les services publics réduisent les inégalités entre chaque citoyen et moi c'est vraiment pour le service rendu."

Le service Nasséra le rend sans compter ses heures.Autant dire que l'image du fonctionnaire qui se tourne les pouces, ça l'a met hors d'elle : "J'assure pas un poste de planqué ou de feignante. On ne fait pas les 35 heures, on est amené à faire beaucoup d'heures supplémentaires. Il y a une notion de dévouement envers le patient. On ne regarde pas sa montre."

"Quand une situation d'urgence se présente à la fin de notre poste, on reste car la priorité c'est la santé du patient"

Nasséra en a marre d'entendre des citoyens réclamer des services publics et qui renâclent à payer des impôts Copier

Chaque semaine, elle peut faire jusqu'à 6 heures supplémentaires non payées et non récupérées. D'ailleurs l'autre cliché qui fait bondir Nérissa c'est celui du fonctionnaire grassement payé : "On est très mal payé, on devrait nous revaloriser par rapport aux responsabilités que nous avons et à la charge de travail." Cette fonctionnaire aimerait qu'on prenne conscience de la chance qu'on a en France d'avoir accès à tous ces services publics, quel que soit notre portefeuille.

