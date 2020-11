Une cellule d'écoute à l'université Paul Valéry de Montpellier pour soutenir les étudiants en détresse

Pour palier le sentiment d'isolement des étudiants et les aider à garder le cap pendant le confinement, l'université Paul Valéry de Montpellier a ouvert une ligne d'écoute animée par des psychologues. Un dispositif qui pourrait s'inscrire dans la durée.

C'était l'un des ratés du premier confinement. L'accompagnement des étudiants passés en télétravail est aujourd'hui l'une des priorités de l'université Paul-Valéry de Montpellier. Qu'il s'agisse de questions pratiques pour mieux vivre ce second confinement ou d'évoquer un gros coup de mou, les 21 000 étudiants de la faculté montpelliéraine peuvent désormais s'adresser à un numéro d'écoute (04 23 16 60 20).

Depuis le 5 novembre, 16 psychologues se relaient du lundi au samedi, de midi à 22 heures pour écouter et aiguiller les étudiants. Anonyme, gratuit et sans limite de temps, l'appel peut être ponctuel comme donner lieu à suivi. A l'origine de ce dispositif, la psychologue Cécile Neuville dénombre déjà une centaine d'appels.

Tout est parti d'une étude de l'Observatoire de la vie étudiante (OVE) qui a mis au jour une hausse significative des cas de détresse psychologique chez les étudiants lors le premier confinement. Un constat encore plus prégnant chez ceux rencontrant des difficultés financières, pour qui les troubles psychologiques ont bondi de 20%. Faire face à une connexion internet capricieuse, rompre avec l'isolement, faire des choix d"orientation ou tout simplement arriver à boucler la fin du mois, les problématiques rencontrées par les étudiants sont nombreuses. Mais pour la psychologue Cécile Neuville, cette situation pesante pour les jeunes s'explique avant tout par la difficulté d'appréhender l'avenir.

Ils sont seuls, ils sont dépourvus d'avenir, ils angoissent pour leurs examens. Trouver un boulot, trouver un stage dans ces conditions est très compliqué.

Confiné dans un petit village de l'Aude, Christophe suit sa formation à distance et se sent bien seul. Il y a quelques jours, il a appelé la ligne d'écoute et a pu repartir du bon pied.

Ça m'a permis de prendre du recul parce j'avais pris la décision d'arrêter mes études. Après la conservation, j'ai décidé de poursuivre.

Mais si des problématiques ont émergé avec le confinement, nombre d'entre elles étaient pré-existantes. La directrice des études de l'université Paul Valéry, Arielle Syssau, espère que cette ligne téléphonique permettra de ne plus laisser d'étudiants sur le carreau. Rappelant que l'université compte presque un suicide par an, elle envisage de pérenniser le dispositif, voire de le renforcer.