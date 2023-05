"J'avais fait le deuil du métier", l'hésitation des soignants suspendus après la fin de l'obligation vaccinale

Elle pensait ne plus devoir en parler avant longtemps. "C'est vraiment un sujet difficile pour moi", explique Justine (le prénom a été modifié), la voix hésitante. "Ça me prend vraiment aux tripes, encore aujourd'hui." Cette ancienne aide-soignante de 42 ans, domiciliée dans la vallée de la Fensch, fait partie des 50 personnels hospitaliers (dont 33 soignants) du CHR Metz-Thionville suspendus en septembre 2021 pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, comme des milliers d'autres en France.

Un décret, annoncé par le ministre mosellan de la Santé et publié dimanche 14 mai , leur permet de réintégrer leur service dès ce lundi, après un avis favorable émis par la Haute autorité de santé (HAS). Au CHR, ils ne sont que sept personnels suspendus à avoir exprimé leur volonté de revenir, dont deux soignants, selon les syndicats.

"J'en ai pleuré pendant longtemps"

Dans sa cuisine baignée par le soleil, Justine hésite encore. Elle ne se défait plus de ce noeud dans la gorge depuis quelques jours. "C'est mon conjoint qui m'a envoyé un message, pour m'informer que les soignants pouvaient de nouveau être réintégrés. Il pensait que j'allais retrouver mon service, mon travail, comme ça. Mais en fait pour moi non, tout ça c'était fini..."

L'annonce a surtout ravivé en Justine les douloureux souvenirs de sa suspension, il y a un an et demi. "J'ai mis beaucoup de temps à défaire mon sac", se souvient l'ancienne aide-soignante. "Et j'en ai encore pleuré pendant longtemps... Pour moi, j'étais aide-soignante, j'aimais mon travail, et je n'ai pas su retrouver autre chose qui me convenait."

Une formation pour devenir Atsem

Heureusement, son conjoint gagne bien sa vie. Ce n'est que récemment qu'elle se lance dans une formation pour devenir agent territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem). Les dernières annonces ont donc tout remis en question. "Je travaillais de nuit, j'avais un rythme de nuit. Est-ce que je suis encore capable de le supporter ?", se demande Justine. "Là, finalement, ça fait deux ans que je suis à la maison. Mes enfants ont l'habitude que je sois là."

"J'ai quand même quelque chose au fond de moi qui me dit que je suis aide-soignante et je le resterai", reconnait-elle. "Mais c'était mon... enfin c'est mon métier. C'était ou c'est mon métier ? À ce jour, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas encore."

"Passer à autre chose"

En cas de retour à l'hôpital, Justine envisage de se tourner vers l'intérim. Une chose est sûre : elle ne compte pas réintégrer son service, ni même son établissement d'avant. "C'était avant", affirme-t-elle. "Une page de ma vie a été tournée. J'avais fait le deuil de ce service, de ce métier même. Maintenant, je recommence une autre histoire et je veux la recommencer ailleurs, dans un autre établissement, dans un autre service, avec des autres collègues."

"Ma suspension à cause de mon refus de me faire vacciner, ce sera clairement le sujet à ne pas aborder", continue la Mosellane. "Si on en parle, je détournerai la conversation pour ne pas l'évoquer. Il faut que ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai envie de passer au-dessus de ça, de ne plus tout remuer. Simplement d'avancer, de passer à autre chose."