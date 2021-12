"J'avais la boule au ventre" : une médecin des urgences de Laval démissionne à cause des conditions de travail

Elle dénonce l'état de l'hôpital public en France. Une ancienne médecin des urgences de Laval a démissionné fin octobre. Angélique Bachelet ne supportait plus le rythme, les conditions de travail dans son service et ne se reconnaissait plus dans son métier.

Angélique Bachelet en avait ras-le-bol. L'angoisse lorsqu'elle se lève le matin, le manque de temps consacré aux patients ou le manque de lit : autant de raisons qui ont poussé Angélique a démissionné des urgences de Laval fin octobre dernier.

"On n'est plus soignant"

En dix ans de métier dans le secteur, Angélique a vu la situation de l'hôpital public se dégrader. Mais c'est depuis son arrivée aux urgences de Laval en 2016 qu'elle "ne se retrouve plus". "On n'est plus soignant. Quand je pars le matin j'ai la boule au ventre, quand je rentre de garde je me mets à pleurer" témoigne la jeune femme sur France Bleu Mayenne. "Je me disais que j'étais maltraitante, que je n'ai pas apporté le soin, le confort. Je ne conçois pas mon métier à chercher des lits ou à compter les brancards que je laisse à mon collègue pour la garde suivante. Je trouve inconcevable qu'on laisse des personnes âgées dans les brancards faute de lit ou faute d'ambulance".

"Je me disais que j'étais maltraitante" - Écoutez le témoignage d'Angélique Bachelet

Tout le soin se casse la figure - Angélique Bachelet

"Il y a un an, je me voyais arrêter la médecine"

Il y a un an, Angélique se rapproche de la cheffe des urgences Caroline Brémaud qu'elle connait bien et lui exprime son mal être. "Je me voyais arrêter la médecine" confie Angélique. "On ne parle plus de lit mais de taux d'occupation. Là, on s'est dit c'est terminé. Quand on a commencé à avoir des financiers à la tête de l'hôpital, des tableurs Excel, la codification des actes. Quand on a compris que l'hôpital était une entreprise".

En huit ans, on m'a dégoûté de la médecine - Angélique Bachelet

"On ne parle plus de lit mais de taux d'occupation" - Écoutez le témoignage d'Angélique Bachelet

Aujourd'hui, Angélique intervient ponctuellement aux urgences de Laval en tant que médecin intérimaire.