"J'en suis à trois ou quatre assiettes cassées par semaine" : le difficile quotidien des malades de Parkinson

À 77 ans, Jean-Marie s'est fait une raison : "il faut accepter qu'un certain nombre de choses deviennent impossibles". Atteint depuis plus de dix ans de la maladie de Parkinson, cet habitant de Seignosse a vu ses réflexes ralentir et ses mains devenir de plus en plus tremblantes. "J'en suis à trois ou quatre assiettes cassées chaque semaine", déplore le septuagénaire, sans compter "les verres d'eau posés sur la table, ça valse !". Ces gestes "maladroits", comme il le dit, ne constituent pourtant que "30% de la maladie. C'est pénible, mais on pourrait vivre avec. Seul celui qui porte la maladie voit la face immergée".

ⓘ Publicité

La journée internationale de la maladie de Parkinson mardi 11 avril doit d'ailleurs servir à "délivrer l'information nécessaire à une meilleure compréhension de la maladie", explique l'association France Parkinson, qui estime à plus de 270.000 les personnes touchées par la maladie et les maladies apparentées, dont plus de 1.200 dans les Landes. "Chez moi, ça se traduit par des coups de fatigue inattendus et inopinés ou que je sois", poursuit Jean-Marie, "le matin, il faut vraiment que quelqu'un vienne me donner un coup de main sinon je n'arrive pas à sortir de mon lit".

Un manque d'automatismes

Une fois debout, "on commence une longue journée de prescription. Il faut prendre des comprimés toutes les deux heures et demie, qui sont là pour pallier le manque de dopamine que le cerveau n'envoie plus au charbon", détaille le Seignossais.

Ce manque de dopamine empêche une bonne transmission des ordres donnés par le cerveau au corps humain. Comme l'explique Jean-Marie, "quand vous marchez dans la rue, votre pied ne va pas forcément se lever en arrivant au bord d'un trottoir. Alors, vous donnez un coup de pied dans le trottoir. Normalement, une personne non-atteinte de la maladie compte sur des automatismes comme ça pour pouvoir fonctionner".

"On sait que la partie est perdue, faisons preuve d'humilité"

Aucun traitement pour guérir ou ralentir la maladie n'existe aujourd'hui. "On sait que la partie est perdue, alors faisons preuve d'humilité et acceptons-le", souligne Jean-Marie, qui veut d'abord avoir "une régularité indispensable dans la prise de médicaments", bien aidé par les bénévoles des associations locales qu'il connaît bien, et de l'infirmière qui vient le voir chaque jour. D'après France Parkinson, deux tiers des personnes touchées par la maladie depuis plus de dix ans ont besoin d'une aide au quotidien.