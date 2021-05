Coronavirus : "J'encourage tous ceux qui le peuvent à se faire vacciner"

La première phase du déconfinement débute ce lundi 3 mai avec la levée des restrictions de circulation, ces fameux 10 kilomètres, et la réouverture des collèges et des lycées, même s'il y a encore plus de 5.000 malades du Covid-19 en réanimation en France. Est-ce un pari risqué ? Nous avons posé la question au Professeur François Raffi, le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Nantes.

On a l'impression qu'il y a un vrai phénomène de baisse.

"Cette première phase du déconfinement concerne des mesures finalement assez limitées : la fin des 10 kilomètres et la réouverture des collèges et des lycées", rappelle François Raffi. "Donc ça va nous permettre de s'assurer que ça ne va pas réaccélérer la circulation du virus qui, depuis quelques jours, diminue largement. Le taux d'incidence est entre 170 et 190 pour le week-end, on a l'impression qu'il y a un vrai phénomène de baisse".

Il va surtout falloir être vigilant pour la deuxième étape du déconfinement.

"Mais ça reste fragile et il va surtout falloir être vigilant pour la deuxième étape du déconfinement, à partir du 19 mai, quand les terrasses et les lieux de culture vont rouvrir", poursuit-il. "Cette deuxième phase va nous permettre de reprendre une vie un peu plus normale. Mais il faut rester vigilent sur le maintient des gestes barrières : non seulement le masque, mais aussi la distanciation sociale. C'est pas parce qu'on sera sur des tables de six en terrasse qu'il faudra oublier cette distanciation sociale".

Ne pas avoir à remettre en cause les étapes suivantes du déconfinement

Il ne faudra pas croire, non plus, que le danger est écarté parce que ce qu'on attend depuis des mois, la réouverture des terrasses et des lieux de cultures, est enfin là. "C'est pour ça qu'il faut bien expliquer que c'est une levée des restrictions qui est progressive et que tout dépend du comportement des gens. On va donner la possibilité de reprendre une vie sociale, il faut le faire dans des conditions de sécurité pour ne pas avoir à remettre en cause les deux étapes suivantes du déconfinement".

J'encourage vraiment toutes les personnes qui peuvent se faire vacciner à s'inscrire rapidement et à se faire vacciner

Et pour ça, l'autre élément clef, pour le Professeur Raffi, c'est la vaccination. "J'encourage vraiment toutes les personnes qui peuvent se faire vacciner à s'inscrire rapidement et à se faire vacciner. Je rappelle que seules deux injections de vaccin permettent d'être protégé. Il y a des endroits où il y a des créneaux de libre pour la vaccination, il y a des endroits où il y a des listes d'attente, il faut que les flux de vaccination s'améliorent et il faut que les gens n'hésitent pas à s'inscrire sur les listes d'attente, il ne faut pas qu'ils attendent passivement et il faut qu'il encouragent leur entourage et que, eux même, dès qu'ils peuvent, se fassent vacciner".