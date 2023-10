"J'espère que ça fera avancer les choses" : le cancer du sein d'une Mosellane reconnu maladie professionnelle

Quand Martine Oms, infirmière à l'hôpital de Sarreguemines, est dépistée en 2009, à 49 ans, c'est évidemment un choc. "Quand j'ai appris pour mon cancer du sein, je me suis dit que j'étais soignante, que suis là pour soigner. Je ne suis pas là pour être malade !" Après avoir échangé avec des médecins, elle comprend que le travail de nuit peut avoir un lien avec son cancer. Pour elle, c'est la double peine. "Je me suis dit que j'avais foutu ma vie en l'air, que c'était de ma faute, parce que j'avais travaillé de nuit".

Après quatre années de procédures, accompagnée par la CFDT Mineurs du Grand Est , Martine Oms réussit finalement à faire reconnaitre son cancer du sein comme maladie professionnelle auprès de la caisse des dépôts, en juin 2023. C'est seulement la septième femme en France à avoir réussi cette démarche. La Mosellane est aujourd'hui guérie.

"Les postes de nuit, ce n'est pas anodin"

En 28 ans à l'hôpital, Martine Oms a travaillé 873 nuits. Pour la CFDT Mineurs, il est donc urgent que les autorités se saisissent du lien entre cancer et travail de nuit. "On s'aperçoit qu'au-delà d'une certaine durée de travail de nuit, les femmes courent un risque accru", explique Brigitte Clément, secrétaire régionale du syndicat. "On a de nombreuses études qui ont démontré le lien entre le travail de nuit et l'apparition du cancer du sein."

Après cette victoire personnelle, Martine Oms veut servir d'exemple pour lutter contre le cancer le plus répandu et le plus mortel chez les femmes. "J'espère que ça fera avancer les choses pour les femmes", explique-t-elle. "Il faut aussi qu'on prenne en compte que les postes de nuit, ce n'est pas anodin. Le rythme circadien est complètement décalé, il y a un impact dans la vie sociale et familiale. Grâce à mon cas, il y aura peut-être plus de prévention. Il faudrait vraiment proposer une palpation systématique tous les ans, et limiter le nombre d'années de nuit."

Plus de dépistages

Mais la Mosellane reste très en colère, notamment contre le manque de moyens à l'hôpital de Sarreguemines. "Vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas de mammographie dans cet établissement ? S'il y en avait une, les gens iraient plus facilement se faire dépister", assure l'ancienne infirmière. "Si j'y avais été sensibilisée en 2009, je serai allée me faire dépister plus tôt."

Martine Oms touche désormais une indemnité mensuelle de la fonction publique à vie. Elle sera présente lors d'une réunion publique d'information, à Sarrebourg, le 10 octobre, au centre socio-culturel à 18 heures.