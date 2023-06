"J'étais au bord du gouffre", le centre d'addictologie de Périgueux aide de nombreux dépendants à l'alcool

Ricard, camping-car ou les deux ? Dans la salle d'ateliers du nouveau centre d'addictologie, des questions sur les addictions reprennent le jeu télé "Burger Quizz". Un espace qui sert notamment aux plus jeunes, mais avec un objectif sérieux : les accompagner pour mettre fin à une addiction, ou au moins réduire les risques de celle-ci. Un autre centre existe à Bergerac. Les nouveaux locaux à Périgueux doivent permettre d'accueillir plus de personnes dans un lieu plus spacieux et plus accessible.

En Dordogne, 850 "usagers" viennent chaque année. Plus de 400 à Périgueux. Les centres fournissent une aide pour les dépendances au tabac , à la drogue, aux médicaments ou encore aux écrans. Mais la plus importante addiction : c'est l'alcool rappelle la cheffe de service Laurence Nouailles : "C'est la problématique la plus rencontrée, elle est souvent associée avec le tabac et parfois le cannabis".

L'alcool en tête des addictions

L'alcool est le motif de consultation dans 80% des cas. C'est le double de la moyenne dans la centaine de structures en France, le double aussi de la Gironde, pourtant département voisin. Laurence Nouailles explique : "nous sommes un département rural, c'est un problème qui existe depuis longtemps et qui est aussi culturel". D'un point de vue géographique, les usagers viennent notamment du Nord de la Dordogne ou du Ribéracois.

La majorité d'entre eux sont des adultes, surtout dans la tranche 30-50 ans, même s'il y a de plus en plus de jeunes. Mais il n'y a pas de profil type, rappelle celle qui voit entrer des travailleurs, des sans-emploi comme des retraités. L'établissement est d'ailleurs gratuit et accueille tous ceux qui le souhaite, sans limite d'âge.

"L'important c'est de trinquer"

Parmi ces usagers venus pour soigner leur alcoolisme : Gilles, habitant de Ribérac. Il y a quatre ans, il décide de franchir les portes des anciens locaux. "J'étais au bord du gouffre. Le matin, j'attendais l'ouverture du Leclerc pour acheter du whisky et de la bière", se souvient-il. Le déclic est venu de ses enfants qui lui ont dit un jour : "Papa, tu vas nous perdre" et l'ont décidé à trouver une solution.

Sortir du déni, accepter son addiction et se battre malgré les rechutes. C'est ce parcours semé d'embûches que Gilles raconte : "Il y a beaucoup d'étapes, ça prend du temps", admet celui qui a mis un an au centre d'addictologie avant de réussir à devenir abstinent. Dorénavant, il ne boit plus une goutte d'alcool. Mais l'homme pour qui il n'était "pas facile d'imaginer ne plus faire partie de la cohorte des personnes qui boivent" l'assure aujourd'hui : "l'important c'est de trinquer". Qu'importe qu'il y ait dans son verre du whisky, de la bière, du champagne ou jus d'orange.