"J'irai jusqu'au bout" : qui sont ces soignants tourangeaux opposés au vaccin et prêts à perdre leur travail ?

Les soignants et personnels hospitalier ont encore une semaine pour être a minima primo-vaccinés. Car à partir du 15 septembre, ils s'exposent à la perte de leur travail. Cela peut aller d'une mise à pied non rémunérée, dans un premier temps, jusqu'au licenciement.

À l'heure actuelle, environ 10% des 10.000 agents du CHRU de Tours ne sont pas vaccinés, ou du moins, n'ont pas délivrés à leur hiérarchie les documents stipulant leur statut vaccinal. Isabelle* en fait partie. Cette soignante, qui a plusieurs dizaines d'années de métier derrière elle, n'en démord pas. Elle est persuadée que les informations officielles sur le vaccin sont erronées. "Je suis convaincue que le gouvernement manipule les chiffres, qu'il minimise ceux qui concernent les effets secondaires, estime-t-elle. Nous n'avons pas assez de recul sur ce vaccin, alors je ne le ferai pas."

Des démarches judiciaires entamées

Elle s'est donc résolue à perdre son travail et son salaire, même si le 15 septembre, elle assure qu'elle ira travailler comme n'importe quel jour. "J'irai devant l'endroit où je prends mon poste et on verra bien. Je suis prête à faire à un sit-in s'il le faut pour qu'on me laisse rentrer. Sinon, tant pis. J'ai un peu d'argent de côté, je sais que ça ne vas pas suffire longtemps mais je trouverai autre chose".

Pour l'instant, elle n'a aucune piste de réorientation, "car on nous a laissé seulement deux mois pour nous retourner", peste-t-elle. Mais son combat aujourd'hui est ailleurs. Isabelle tente d'user de tous les recours à sa disposition. "J'ai contacté un avocat grâce à un syndicat pour voir comment on faire retoquer cette obligation vaccinale. Ça peut prendre énormément de temps, je le sais. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans la même situation que moi. Il a contacté lui aussi un avocat qui lui a dit qu'il en avait pour au moins cinq ans de démarches. Mais bon, j'irai jusqu'au bout s'il le faut."

Décision "au dernier moment"

Frédéric*, lui, est plus indécis. Il exerce à Chinon et n'arrête pas de se triturer l'esprit avec cette obligation vaccinale. _"Psychologiquement, c'est très dur en ce moment. J'oscille chaque jour entre le fait de me faire vacciner ou pas. Dans tous les cas, je suis coincé et je trouve ça injuste. Si je fais l'injection, je garde mon poste, mais je me sentirai mal car je préfèrerai attendre un vaccin à virus vivant atténué. Et si je ne la fais pas, je perds mon salaire et je me fais licencier. Je vais prendre rendez-vous, pour une date proche du 15 septembre, et je me déciderai au dernier moment si j'y vais pu pas." Sa femme, soignante elle aussi, s'est finalement fait vacciner "à contrecœur"_ la semaine dernière pour ne pas que le couple se retrouve sans revenu.

Du côté des établissements de santé, le recensement des agents vaccinés ou non est en cours. Au CHRU de Tours, le directeur des ressources humaines, Samuel Rouget, estime qu'il restera 100 à 150 agents non vaccinés le 15 septembre, soit 1 à 1,5% des effectifs. Les discussions sont en cours pour régler les problèmes d'organisation. "Au plan organisationnel, la priorité est donnée au secteur de soins, explique-t-il. Par rapport à d'autres secteurs de métiers du CHRU, le personnel soignant sera le plus compliqué à remplacer car nous avons aussi actuellement 10% de taux d'absentéisme lié à la fatigue des agents avec le Covid-19. Nous aurons plus de souplesse avec d'autres professions."

*Leurs prénoms ont été modifiés à leur demande pour des soucis d'anonymat