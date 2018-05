Sur 7 milliards et demi d'humains, ça en fait des femmes, des hommes des enfants qui jouent, qui papotent, qui rigolent, qui s'engueulent aussi dans ces quartiers de bric et de broc. Et en début d’année, pour la toute 1ère fois dans l’histoire contemporaine, ces sans voix ont montré leur visage. Le visage de ceux et celles qui sont venus exprès en Malaisie pour dire à l'ONU et au Forum mondial de l’urbanisation : hé ho les mecs, on existe !

Okay, on vous donne mauvaise conscience et nos bicoques sont des crève coeur pour vous. Mais on n'est pas QUE des cloaques à planquer ou à éradiquer. D'ailleurs les boss de ces bidonvilles ne sont pas venus dire : please, s'il vous plait, sortez nous de notre misère. C'est l'inverse. Ces diplômés en économie de la survie sont venus surligner une évidence. Sans eux, sans elles, la vie en ville serait très, très difficile. Car il y aurait zéro service pour les citadins. Zéro parce que ils, elles sont nounou, jardinier, chauffeur de taxi et même dog-sitter. Et comme tous les jours, 200 000 âmes de plus s’installent dans les villes du monde, c’est plus possible que cette ignorance réciproque continue entre ces 2 univers. Même l'Onu l’a dit. Non seulement c’est indigne de laisser une partie de l’humanité privée du droit à l'eau, à l'électricité, à la scolarité… mais en plus ça dope le système D. Et ça, c’est mauvais pour tout le monde. Car nos ressources naturelles à tous sont en bout de course.

D'où l’urgence de changer de logiciel entre les mondes des mieux lotis et les espaces des sans garde. C’est aussi l’occasion de s'inspirer de l’urbanisation de ces bidonvilles ; ils sont bien plus écolo que beaucoup de quartiers bobo. Aucun espace perdu, ils piéton, métissés, économes en tout, c’est aussi des As du recyclage. Et également de l’inventivité. C’est dans les bidonvilles qu’on a inventé les cultures pour se nourrir sur le haut des immeubles.

Donc, c’est pas bidon de s’en inspirer pour remodeler nos villes qui partent en vrille et nos banlieues pleines de bleus.