Ce qui se passe après la mort est LA question qui fascine l'humanité depuis des lustre. Désormais, la science sait que certaines de nos cellules s'accrochent à la vie après notre décès. Cette étonnante résistance pourrait changer bien des choses pour les morts et aussi pour les vivants.

