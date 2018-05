"J'y crois pas !" Faire de la viande sans animal dedans, c'est possible

Par Valérie Barbe, France Bleu

La viande est de plus en plus sur le grill. En cause, les animaux. Leur élevage fait des ravages sur la planète. Et la souffrance qui leur est infligée est remise en question. La solution ? Ce qu'on surnomme : la viande propre. A table !