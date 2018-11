Pourquoi faire ? Pour faire des économies d'énergies et surtout d'électricité. Car cette lune bis doit servir à réfléchir la lumière du soleil pour éclairer pendant la nuit. En fait de lune, il s'agit d'un bête satellite emballé dans une surface réfléchissante. Son 1er boulot va être de donner du jus à la grande ville chinoise de Chengdu. Et au passage lui faire faire 150 millions d'euros d’économie par an. Ca doit permettre aussi, en cas de catastrophe naturelle, de mettre de la lumière sur des zones plongées dans le noir. On va savoir très vite si ce projet est perché ou pas. Car le 1er « lancé » de lune est prévu pour 2 020. Ce sera d’abord un test. 2 ans plus tard, il y aura trois lunes de plus propulsées dans l'espace. Et là, elles seront opérationnelles. Un défi fou fou mais pas une première.

Dans les années 90, les Russes ont tenté la même avec le projet Znamya, la bannière. A l'époque, c'est pour pousser les Russes à dormir moins et bosser plus. La 1ère tentative se fait avec un méga miroir de 20 mètres de large accroché à la station Mir. Et ça marche ! Pas très longtemps. Mais quand même. En revanche, pour la 2ème tentative, plantage total. Une erreur de manip déchire le miroir. Et ce gros bug + des problèmes de sous sonnent le glas des espoirs russes. Mais pas de l'envie de soleil des humains.

En 2013, une petite ville de Norvège en a ras la chapka de passer la moitié de l'année sans aucun soleil. Du coup, elle s’équipe avec 3 gigantesques miroirs reliés à un ordinateur pour suivre le soleil et renvoyer ses rayons sur la place du marché. Et depuis, ce solarium de plein air ne désemplit pas. Mais au-delà, quels effets - bienfaits ou méfaits – de cette vie sans nuit sur les animaux mais aussi sur nous, les êtres humains?

Faudrait peut-être en causer à un certain Icare. (Personnage mythologique connu pour avoir volé trop près du ciel avec une paire d'ailes en cire !)