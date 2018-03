Le bitcoin attise de plus en plus la convoitise des bidouilleurs de tous les continents. Mais cette monnaie sans pièces, ni banque a une fâcheuse manie : faire des orgies d'électricité. Décrypto cryptage...

Toutes les semaines, Valérie Barbe vous fait découvrir une info étonnante, énervante, insolite, exotique... Pour vous, elle passe l’actu au mixeur, au shaker et à la moulinette pour vous la mitonner avec sel et sérieux. A savourer, à partager et à déguster sans modération !