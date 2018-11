J'y crois pas ! Le kilo est mort, vive le kilo

La bonne vieille référence du kilo prend sa retraite. Fini le précieux cylindre qui servait d'étalon. Place à une version dématérialisée : une formule de math plus fiable et plus stable. Avec ce changement, on plonge dans un autre monde. Les unités de mesures de la nature. Vertigineux !

Après 130 ans de bons et loyaux services, la référence du kilo va tirer sa révérence. Ce petit cylindre en platine de 4 cm de haut sur 4 de large va laisser sa place à une version dématérialisée. Une formule de mathématique super compliquée pour nous : la constante de Planck. C'est de la physique quantique. Dis comme ça, ça fait peur. Mais en gros, ça va nous permettre de tout mesurer, tout peser. Du micro microscopique au mega maousss. Autrement dit, aussi bien une particule qu’une galaxie. Et ce changement est une mega révolution. Aussi considérable que quand on est passé comme instrument de mesure du corps humain à un objet. En France, jusqu'à la révolution c'est le pied du roi qui servait de référence. Bonjour, la précision ! Depuis 1889, c'est le boulot du grand K, le surnom du kilo de référence. Chouchouté par le bureau international des poids et mesures, il est sous clef et sous cloche. Car vu son importance considérable, on le ne sort quasiment jamais. Ce sont des copies qui servent à régler les balances de France et de Navarre. Mais le gros, gros souci, c'est que ces clones maigrissent, grossissent... Bref, ils varient. Et au 21ème siècle, ce n'est plus jouable du tout. A cause des besoins de précision extrême des sciences comme de l'industrie. Ils bossent à l'atome près. Atome qui est quand même 500 000 fois plus maigrichon qu'un cheveu. D'où l’importance capitale d’avoir une référence internationale qui soit à la fois stable et compréhensible par tout le monde. En plus, grâce à sa dématérialisation, le kilo étalon sera désormais accessible tout le temps.

Et puis, et là c'est vertigineux, désormais nous les humains, on va avoir les mêmes unités de mesure que la nature, que la planète. Comme la vitesse de la lumière, par exemple.

Mais pas d'angoisse, même après la fin du grand K, même après la fin du grand K, 1 kilo pèsera toujours 1 kilo. Et même plus qu'avant.