Une enquête scientifique menée sur vingt ans montre que l'utilisation quotidienne des produits pour faire le ménage est aussi toxique pour les poumons que de fumer 20 cigarettes par jour ! Les femmes sont les plus concernées.

