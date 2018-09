Le nounou blanc trop craquant, le lion beau comme un camion, la girafe aussi mimi que la célèbre Sophie... Toutes et tous sont aussi mal en point qu’ils sont présents dans notre quotidien. A la télé, dans les magazines, sur les pubs, sur les logos, sur les marques, ils sont partout et tout le temps. Car le ciné, la pub et les marques ont bien compris qu'y a pas mieux pour nous appâter. D'où des bonnes bouilles partout avec un sourire banane et le poil luisant. Mais dans la vie, la vraie, sur le terrain, le gorille flamboyant ou l'éléphant débonnaire sont en réalité en voie de disparition. Et c'est avéré ! Ce que montre très bien la copieuse étude faite par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Mais nous, non spécialistes à force de les voir en stars tous azimuts, on ne se doute de rien. Et cette omniprésence virtuelle en rajoute à notre ignorance. Une autre étude a montré qu'on peut « croiser » jusqu'à 4 lions virtuels par jour. Ce qui est 3 fois plus que le nombre de lions sauvages qu'on pourrait rencontrer en 1 an en Afrique de l'Ouest. Et c’est bien ce fossé entre l'image et la réalité qui fait aussi qu'on ne se bouge pas plus pour ces espèces en réalité très menacées. S'ajoute à ça que certains experts estiment qu'on en fait déjà beaucoup trop pour les plus beaux bestiaux. Résultat, aucun sou ou presque pour leur conservation. Mais alors comment sauver nos 10 chouchoux de la jungle? La Fondation pour la biodiversité a une solution. Elle propose de faire payer aux marques les images des animaux qu'elles utilisent. Jusque-là, c’est gratuit. Ce serait un peu comme l'initiative Save your logo. Là, c'est du volontariat. Les marques financent, si elles le veulent bien, les animaux dont elles ont fait leur symbole. Dans la proposition de la Fondation, ce serait obligatoire.

Et ça aurait 3 avantages : financer la conservation bien sûr, améliorer l’image des marques et aussi mieux nous informer.

Histoire d'arrêter de nous servir du Disney en guise de vérité.