D’après le neurobiologiste végétal italien Stefano Mancuso, les plantes ont un QI de compet’. Elles sont même plus futées que tous les animaux. Y compris, bien sûr, l’animal humain. Avec nos modestes neurones en bandoulière, découverte de ce monde aussi méconnu que sous-estimé.

