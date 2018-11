J'y crois pas ! Si on n'en fait pas assez pour le climat c'est parce qu'on est des humains

Ce n'est pas les plantes et les animaux qui le disent. Même s'ils pourraient. C'est un psy norvégien. Per Stoknes. Pardon pour l'accent ! D’après lui, si on est aussi mou du genou face aux catastrophes écologiques en cours, c’est à cause de ce qu'on a entre nos 2 oreilles. Autrement dit, notre cerveau. Car on a dans le ciboulot 5 démons typiquement humains qui nous empêchent de nous bouger plus. Le premier de ces démons, c'est la distance que M. Cerveau met entre nous et les catastrophes écolos. Genre, c'est moche mais c'est le problème des ours blancs. Du coup, c'est très, très loin de nous. Démon numéro 2, on fait une overdose de catastrophes vertes. Car ça fait plus de 30 ans qu'on nous en sert. Du coup, on est lassé, blasé. Le 3ème démon, c'est le déni. Comme on culpabilise de ne pas en faire assez pour mémère planète, on se défausse. Le voisin est pire que moi. Lui, il a un 4x4. Autre démon et c'est le pire d'après le psy. On ne supporte pas de bousculer nos valeurs morales et politiques. Du coup, on résiste. Par exemple, on s'oppose à de nouvelles lois. Le dernier et 5ème démon, lui, n'est pas joli, joli. C'est notre fascination pour l'apocalypse. On se délecte et en même temps, ça nous anesthésie. Alors, est ce qu’à cause de ces démons, la planète et nous, on est condamnés ? Non ! D'après le bon docteur Stoknes. Car on peut tout à fait couper le cou à nos propres démons. Comment ? En faisant mousser, et surtout sur les réseaux sociaux, tout ce qui se fait de bien. Car c'est le moyen de nous donner envie de faire pareil. L'envie et pas l'obligation. Par exemple, pour nous inciter à manger vegan, Il vaut mieux nous dire miam miam c'est super bon que oh c'est trop affreux de manger les petits animaux. L'idée c'est qu'on puisse tous croire que OUI, demain peut être super bien.

Aussi bien que Demain, le film et ses jours heureux.