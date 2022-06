Jade et Léon, les prénoms préférés des Alsaciens en 2021

Selon les statistiques de l'Insee, Jade et Léon sont les prénoms les plus donnés en Alsace en 2021.

En Alsace, Jade et Léon ont été les prénoms les plus donnés en 2021. Il y a eu 116 naissances de petites Jade et 118 petits Léon selon les statistiques dévoilés par l'Insee. Jade arrive en tête dans les deux départements alsaciens dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Léon en revanche arrive en tête dans le Bas-Rhin mais à égalité avec un prénom assez proche d'ailleurs Léo.

Des choix différents que dans le reste du Grand Est

Les autres prénoms les plus donnés sont : Louise, Emma, Alice, Lina et Anna. Côté garçon, Léo, Arthur, Gabriel, Louis et Hugo. Dans le Grand Est, Louise et Gabriel arrivent en tête.