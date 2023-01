"Je jugerai les actes car les mots n'ont plus de valeur", le Dr Brémaud, à Laval, réagit aux vœux d'E. Macron

Emmanuel Macron a prononcé son discours de vœux aux soignants ce vendredi 6 janvier , dans un hôpital de Corbeil-Essonnes. C'est le premier en 6 ans de mandat présidentiel, le chef de l'État a annoncé plusieurs souhaits à l'attention des soignants. Il souhaite notamment augmenter les salaires des médecins généralistes qui prendraient plus de patients à charge, ou, qui effectueraient des permanences de soins, comme des gardes de nuit par exemple.

"On compte les morts, vous vous rendez compte ?"

Pour Caroline Brémaud, cheffe des urgences à l'hôpital de Laval, le discours d'Emmanuel Macron est loin d'être à la hauteur face à la gravité de la situation, notamment celle du centre hospitalier de Laval : "On a une trentaine de gens qui sont dans des brancards aux urgences et qui sont déjà là depuis un jour ou deux, qui attendent une place en hospitalisation. J'ai dû, le 2 janvier à 17 h, faire remonter dans des chambres les gens qui étaient là depuis le 31 au matin sur un brancard, dans un couloir des urgences, dans le bruit, avec la lumière, les passages !", déplore-t-elle.

Le docteur Brémaud se bat depuis plusieurs années maintenant pour faire entendre le cri de détresse des soignants dans les hôpitaux, malgré ça, rien ne change : "Je continue de faire du tri, de la médecine de catastrophe, il y a une vraie déshumanisation du soin, on compte les morts, vous vous rendez compte ? Le Samu Urgences de France nous demande de compter les morts."

"Il ne faut pas se laisser endormir par un discours aussi creux"

Emmanuel Macron a tenu un discours d'une heure et demi dans lequel il explique les changements qu'il souhaite mettre en place pour le monde de la santé. Plusieurs aspects ont été abordés, notamment celui de la médecine libérale, des étudiants, et du tandem administratif/soin dans les hôpitaux. Mais dans l'oreille de Caroline Brémaud, ça sonne vide : "Il est gentil le Macron avec son discours, mais ce discours-là, il aurait fallu l'avoir il y a quelques années, pour qu'aujourd'hui, on soit plutôt dans la phase de reconstruction concrète, avec des mesures concrètes, des vrais chiffres, des dates calendaires", elle poursuit en imitant le président, "oui, on va faire comme si, faut revoir ça", ironise-t-elle, "son discours, c'est plus un constat qu'un plan d'action. Il n'y a pas vraiment eu de mots sur la pénibilité du travail de nuit. Il n'y a pas vraiment eu de mot sur les retraites. Il ne faut pas se laisser endormir par un discours aussi creux. Personnellement, je jugerai sur les actes parce que les mots n'ont plus de valeur désormais", conclut-elle fermement.

Ce samedi 7 janvier, à 14 heures, se tiendra une nouvelle mobilisation citoyenne devant le centre hospitalier de Laval, des citoyens, ainsi que des soignants, se donnent rendez-vous pour dénoncer le manque de moyens.