"Je l'ai fait de bon coeur" : Christian, 83 ans, premier résident d'Ehpad vacciné contre le covid en Gironde

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré ce mercredi en Gironde, dans trois Ehpad à Lormont, Blaye et Podensac, ainsi que dans trois centres de vaccination pour les professionnels soignants à risque. Christian, 83 ans, est l'un des premiers résidents d'Ehpad à en avoir bénéficié.

Entouré de journalistes, Christian, 83 ans, apparaît tout sourire dans le couloir de l'Ehpad de Lormont. Depuis quelques heures, il est enfin vacciné contre le Covid-19. Il fait partie de l'un des trois établissements du département à avoir été choisis pour démarrer la campagne de vaccination, le mercredi 6 janvier. "Ça s'est bien passé", rassure Christian, le tout premier vacciné à Lormont. "En plus, j'avais l'habitude de recevoir des piqûres, à l'armée et pendant la guerre d'Ahganistan notamment. C'était autre choses que ça !"

"On ne peut pas dire que ça ne fait rien", tempère Christian. "Mais moi le moment que je crains le plus, c'est quand je vois l'appareil, mais autrement non. Il ne faut pas avoir peur du tout !" Face à ceux qui parlent d'effets secondaires "dérangeants", Christian veut apaiser le débat. "D'habitude, j'avais des effets secondaires quand je faisais des piqûres, mais là ça s'est très bien passé", explique l'octogénaire.

"Aucun regret"

"Je l'ai fait de bon coeur et je n'ai aucun regret", sourit Christian, qui veut faire passer le message : "Les gens qui hésitent, qu'il y aillent ! C'est un vrai moyen de se protéger. En sauvant ma vie, j'ai pu sauver la vie d'autres personnes aussi. Alors il faut le faire !" Dans cet Ehpad de Lormont, les trois quarts des résidents ont déjà donné leur consentement pour le vaccin. Ils devraient être une soixantaine à bénéficier de la vaccination d'ici la fin de la semaine.