"Je me gratte presque jusqu'au sang" : les chenilles urticantes pullulent en Seine-Maritime et dans l'Eure

Les chenilles urticantes sont de retour dans notre région depuis quelques jours. L'ARS appelle à la vigilance notamment au sud de la Seine Maritime et au nord-est de l’Eure, principalement entre Elbeuf-sur-Andelle, Vernon et Gisors. Démangeaisons mais aussi parfois conjonctivites et même maux de gorge, ces petites bêtes qui se développent dans les chênes, les pins, dans les jardins, peuvent causer des troubles importants pour la santé. Elles libèrent des poils microscopiques qui se déplacent facilement dans l'air.

Des pharmaciens très sollicités

A Gournay en Bray, les crèmes antihistaminiques sont prises d’assaut ces derniers jours. "C'est du jamais vu. En ce moment à peu près la moitié de nos clients sont là à cause des démangeaisons causées par les chenilles. C'est exceptionnel, on a été dévalisé, on est en rupture de tout", lance Jérémie Bouchet, docteur en pharmacie rue de Ferrières.

Reportage dans une pharmacie de Gournay-en-Bray Copier

Parmi ses clients, Pascale. "On se gratte presque jusqu'au sang, c'est l'horreur. J'ai des petits boutons rouge, j'ai des traces sur les bras tellement cela me gratte. J'ai jamais eu cela avant !", indique la Brayonne. "Cela gratte, c'est affreux. Cela prend des proportions importantes, ce serait bien de se débarrasser de ces chenilles au plus vite", Liliane qui repart avec une crème.

Explications et conseils de Jérémie Bouchet, docteur en pharmacie à Gournay Copier

Quelques conseils sont donnés pour éviter de s'exposer à ces poils comme aérer son domicile moins que d'habitude et faire sécher ses vêtements à l'intérieur. Les animaux sont aussi sensibles aux poils urticants des chenilles. Ils peuvent être touchés gravement. Éloignez-les des zones colonisées. Et si vous apercevez un nid, signalez-le à votre mairie.