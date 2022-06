"Je me sens en échec, je ne peux que partir" : une médecin urgentiste démissionne de l'hôpital de Cherbourg

Les urgences sont à bout de souffle, et l'hôpital de Cherbourg n'y échappe pas. Depuis quatre mois, quatre médecins urgentistes ont quitté le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC). Après l'ancien chef des urgences, Charles Jeleff, sa consœur Rachel Paggi a décidé de témoigner pour être enfin entendue.

Une perte de sens face aux dysfonctionnements du système de soin

A 42 ans et après six ans passés aux urgences de l'hôpital Pasteur, Rachel Paggi a décidé de démissionner la semaine dernière. Epuisée par une perte de sens, non pas du soin, mais du système même des urgences, en total décalage avec ce pourquoi elle a fait ce métier. "Je ne peux pas être complètement satisfaite du service médical que j'ai rendu. Tous les matins, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de les appliquer, et en cours de journée, je me rends compte que ce n'est pas suffisant", raconte-t-elle.

"Je n'ai pas perdu le sens du soin, c'est ce qui me constitue. La mission de l'hôpital public, je n'en ai pas perdu le sens. Mais je ne vois plus de sens dans la machine telle qu'elle est orchestrée. Donc je me sens en échec, je ne peux que partir", déplore-t-elle. Pas question de désigner de responsable ; le dysfonctionnement du système est collectif.

La tuyauterie est bouchée. Résultat, le trop-plein arrive aux urgences

Rachel Paggi s'interroge sur le sens de son métier et fait de sa blouse un moyen d'expression. - Rachel Paggi

"La demande de soin est un peu comme un robinet. L'eau coule et va dans les différents tuyaux, les médecins généralistes, les Ehpads, l'aide à domicile, les services des hôpitaux... Sauf que la tuyauterie est bouchée. Résultat, le trop-plein arrive aux urgences et ça déborde chez nous", décrit Rachel Paggi. "Moi je comprends les patients qui viennent aux urgences. Je suis prise entre deux étaux : d'un côté, le patient qui a une souffrance légitime et de l'autre, l'impossibilité d'y répondre."

Un sentiment d'impuissance

"Pour les urgences vitales, fonctionnelles et psychologiques, il n'y a pas de problème, ça fonctionne hyper bien. On est formé pour ça. Ce qu'on n'a pas prévu, ce sont toutes les autres raisons qui font que les patients viennent aux urgences. En tant qu'urgentistes, on est démunis. On nous dit, faites votre métier et pour le reste, faites au mieux. Ce n'est pas efficient et c'est ça qui est épuisant."

Un sentiment d'impuissance que Rachel Paggi ne supporte plus. Une équation devenue impossible à résoudre, en prenant en compte la déontologie médicale. "Je suis arrivée à un stade où je ne vois plus la solution, sans devenir quelqu'un éteint, qui est prêt à faire une entorse à la déontologie, à mes rêves aussi."