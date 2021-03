"Je me sens un peu libérée" : le vaccibus du Libournais lancé à Lapouyade pour les plus de 75 ans isolés

"M. Join, c'est par ici !" Sous la grande tente, la maire de Lapouyade accueille elle-même les habitants de plus de 75 ans pour le questionnaire obligatoire avant la vaccination. La commune de 500 habitants est la première à accueillir le vaccibus de la communauté d'agglomération du Libournais, en partenariat avec l'Agence régionale de santé et le transporteur Transdev. Ce bus réaménagé en centre de vaccination itinérant va faire le tour des petites communes de la Cali pendant huit semaines. L'un des premiers projets du genre en France. Il ne concerne pour l'instant que les plus de 75 ans, c'est le vaccin de Pfizer qui est administré. À partir de la semaine du 15 mars, 200 doses par semaine lui seront réservées par l'ARS.

Le tout nouveau vaccibus s’est garé sur la place principale du village pour la journée. © Radio France - Bastien Munch

Hélène Estrade, maire de Lapouyade, a comme tous les autres édiles locaux recensé les habitants de cette tranche d'âge dans sa commune. La mairie les a ensuite appelés pour leur proposer un créneau de rendez-vous. "Nos anciens ne surfent pas sur le net", explique-t-elle. "Donc s'inscrire sur Doctolib pour prendre un rendez-vous, c'était compliqué. C'est notre mission d'élu local de leur amener ce vaccin jusqu'à eux". Jacqueline, 94 ans, qui s'apprête à monter à bord de ce bus aux couleurs de la Cali, a eu un autre problème. "La Sécurité sociale m'avait donné un numéro auquel on pouvait s'adresser pour savoir où se trouvaient les centres de vaccination", indique-t-elle. "On m'a redirigé vers Libourne ou Blaye, à environ 30 kilomètres de chez moi. Ce n'est pas du tout pratique donc je me suis dit que j'attendrai. Et finalement, j'ai bien fait !"

Un bus totalement réaménagé

Les infirmières font signe à Jacqueline de rentrer dans le vaccibus. L'intérieur ressemble encore beaucoup à un bus, avec ses sièges et ses barres de sécurité. Mais certaines tablettes ont été installées pour poser les vaccins. Un frigo a aussi été entreposé entre deux sièges, pour conserver les doses de Pfizer, tout droit venues des super-congélateurs du centre hospitalier de Libourne. "Ça fait bizarre de vacciner dans un bus", avoue cette soignante. "Mais bon, on se sent utile ! Les gens sont très attachants et très reconnaissants quand on vient chez eux."

Jacqueline n’avait pas pris de rendez-vous en centre de vaccination jusqu’ici, les trouvant trop éloignés. © Radio France - Bastien Munch

Juste après la piqûre, Jacqueline redescend par la porte avant du bus. "Je me sens un peu libérée", lâche-t-elle. "Je ne me sens pas totalement immunisée, mais un petit peu au moins." Même sentiment de liberté pour Jacques, 76 ans, qui attend la fin du quart d'heure obligatoire pour observer de possibles effets secondaires. "Je ne vais pas non plus exagérer mais je vais essayer de recommencer à vivre à peu près normalement, comme discuter un peu plus avec les voisins. On en a besoin de ça !" Jacques reviendra dans un mois pour le deuxième passage du vaccibus à Lapouyade, et la deuxième dose du vaccin de Pfizer.

"Pas de zones blanches de vaccination"

Jusqu'à aujourd'hui, les deux seuls centres de vaccination du Libournais se situaient à Libournemême. C'est donc une délocalisation de la campagne vaccinale qui s'opère, saluée par Philippe Buisson, président de la Cali. "Dans la République, il ne peut pas y avoir de zones blanches de vaccination. Les Libournais doivent comprendre que la vaccination n'est pas réservée aux urbains", explique-t-il. "La personne de Lapouyade, elle ne prenait jusqu'ici pas de rendez-vous parce que pour aller à Libourne, c'est 1h30 aller-retour. Donc c'est très important d'envoyer ce signe aux territoires les plus éloignés en disant 'on pense à vous'".

La communauté d’agglomération du Libournais a mobilisé un bus de réserve du réseau. © Radio France - Bastien Munch

"En plus, les habitants sont vaccinés sur la place du village, c'est un peu champêtre", s'amuse le maire de Libourne. "Il n'y a pas de traumatisme d'éloignement, c'est avec des personnes qu'ils connaissent. Ils sont à proximité de chez eux, ils viennent en couple... C'est très souple, mais c'est le même service qu'on va trouver dans les centres de vaccination traditionnels", affirme-t-il. Philippe Buisson précise également que la communauté d'agglomération du Libournais va se porter candidate pour mettre en service un deuxième vaccibus dans les prochaines semaines. Avec, peut-être, d'autres vaccins que ceux de Pfizer, pour toucher un public plus large. Le vaccibus de la Cali s'arrêtera vendredi 12 mars à Tizac-de-Lapouyade et Maransin, pour vacciner une trentaine de personnes.