"Je mets à laver mes vêtements dès que je rentre" : en Loire-Atlantique, la routine d'une aide-soignante

Depuis plus d'une semaine maintenant, depuis le début du confinement, tout le monde connaît une vie bien différente. Il y a l'ennui, la solitude, la cohabitation entre quatre murs pour beaucoup, mais aussi l'inquiétude qui gagne le personnel soignant face au coronavirus. C'est le cas de Manuella Lechat, aide-soignante à Nantes (Loire-Atlantique), qui doit continuer d'aller travail dans un centre de soins de suite. "Même si j'ai peur, je n'ai pas le choix, même si j'aime métier, j'ai peur... Moi, je n'ai pas le choix, alors... restez chez vous !" a-t-elle écrit à ses amis sur son compte Facebook. Alors pour éviter de contaminer son mari et ses deux enfants, elle s'oblige à respecter un rituel drastique.

Douche, lavages de mains...

Même si l'aide-soignante n'est pas en contact direct avec des malades du Covid-19, elle fréquente du public tous les jours, souvent des patients qui se remettent d'une opération chirurgicale. "Une fois mon service terminé, je me change complètement, je prends une douche avant de partir, je me relave les mains une fois le vestiaire passé, une fois dans la voiture", raconte-t-elle.

Et le rituel continue à la maison. "Je mets tout le linge dans la machine à laver, à laver à 60, je me change et puis voilà", ajoute Manuella Lechat qui, parfois, un peu lassée par la routine, hésite à ne pas la faire... "Mais non ! Je me force, c'est sans doute psychologique, mais je me dis que ça peut éviter de ramener le virus à la maison".