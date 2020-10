"Je n'ai pas d'arguments sanitaires pour soutenir un reconfinement" (Philippe Parola de l'IHU Méditerranée)

Tout le monde retient son souffle en attendant les nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. L'hypothèse d'un reconfinement paraît très probable. Il ne serait pas généralisé seulement en vigueur le week-end pour permettre de maintenir une activité économique, mais rien n'est encore acté. En revanche si pour le gouvernement et des membres du conseil scientifique reconfiner une partie de la population est une bonne solution, Philippe Parola, le chef du service des maladies infectieuses de l'IHU Méditerranée lui estime que la mesure ne se justifie pas aujourd'hui à Marseille.

Je n'ai pas d'arguments sanitaires pour soutenir un reconfinement, les études qui sont sorties sur le plan sanitaire montrent que ça n'était pas efficace et voire dans certains endroits ça augmentait les contaminations intra-familiales - Philippe Parola

Philippe Parola qui n'aime pas trop le terme de deuxième vague, pour lui "ça ne veut pas dire grand chose". Il estime en revanche que le virus circule beaucoup, à l'IHU les tests de dépistage sont positifs dans 17% des cas mais il tient à comparer la circulation avec la gravité de la maladie, pour lui il y a une grande différence : "Les patients qui sont hospitalisés sont âgés, voire très âgés et la réanimation continue à l'hôpital, on ne soigne pas que le Covid. L'hôpital s'adapte, on n'est pas dans une catastrophe"

Le chef du service des maladies infectieuses de l'IHU Méditerranée qui tient donc à relativiser la situation actuelle que certains peuvent qualifier d'alarmante. Mais il ne souhaite pas se projeter sur la gravité de la deuxième vague.