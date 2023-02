"Je n'arrive plus à vivre de mon travail", cette infirmière libérale landaise écrit tous les jours à l'Élysée

"Je n'arrive plus à vivre de mon travail". Karine Sauvage est épuisée. Elle fait partie du collectif "Infirmières libérales en colère", apolitique et asyndical, qui s'est créé sur les réseaux sociaux et a réuni en deux semaines 10 000 professionnelles. Du 6 au 17 février, elles ont envoyé un courrier par jour au président de la République, au palais de l'Élysée. Une revendication par jour, inscrite sur une feuille de soins. Elles demandent en premier lieu une hausse de salaire.

Tout augmente, sauf leur rémunération

"Les actes infirmiers n'ont pas été revalorisés depuis 2009, les indemnités kilométriques non plus. Pour un médecin, c'est 10 euros environ le kilomètre. Pour nous, c'est 2 euros 50", se désole Karine Sauvage, qui roule entre 100 et 120 kilomètres par jour en moyenne.

Pourtant, elle accumule les heures auprès des patients. "Je travaille du lundi au dimanche de 6h30 à 20h une semaine sur deux. Je n'arrive plus actuellement à profiter de mon travail. Depuis deux ans je ne pars plus en vacances pour payer mon carburant, mon Urssaf, ma caisse de retraite, mon logiciel informatique". Sans compter le matériel, qui coûte de plus en plus cher. La boîte de gants pour les toilettes a augmenté. Pendant le Covid nous avons dû acheter du matériel supplémentaire mais n'avons perçu aucune aide. Nous avons été applaudies, mais n'avons pas eu d'aide."

Le collectif demande, a minima, à être reçu par les autorités pour pouvoir discuter de leur situation.