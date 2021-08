"Je ne me démonterai pas !" Ces soignantes vauclusiennes iront manifester contre la vaccination obligatoire

Les opposants au pass sanitaire appellent à une nouvelle manifestation cet après-midi pour le quatrième samedi consécutif. Ils prévoient de défiler dans plusieurs dizaines de villes de France, dont Avignon, où le cortège doit partir à 14h de la place de l'Horloge. Et dans le défilé, il y aura notamment quatre soignantes vauclusiennes. Mais comme le vaccin génère des tensions dans leur profession, elles préfèrent rester discrètes sur l'hôpital et le service dans lequel elles exercent.

Aucune n'est vaccinée et aucune n'envisage de le faire. "Ce n'est pas normal qu'on ne nous laisse pas le choix, donc pour moi c'est non, non et non. Mon corps est inviolable et je ne vois pas pouvoir un directeur d'hôpital m'imposerait une vaccination. J'ai toutes mes vaccinations à jour, je ne suis pas un danger, j'assume et j'irai jusqu'au bout", avance l'une d'elles. Sa collègue poursuit et insiste sur les nombreux sacrifices demandés aux soignants depuis le début de la crise sanitaire : "On est à bout. On subit déjà la pression liée au Covid, on travaille 12 heures par jour avec le masque et en plus, même si on se fait vacciner, on doit continuer à porter le masque. Ce n'est pas normal."

Une autre, qui exerce en psychiatrie, pointe aussi des conditions de travail "détestables" et "l'usure du personnel". La vaccination est à ses yeux "la cerise sur le gâteau" qui l'a convaincue de se mobiliser. "Après pas de masque, pas de gant, pas de matériel, et après nous avoir dit de venir travailler même si nous étions cas contact, même covidés, on nous pointe du doigt. Et on nous met une pression de dingue entre les emails et les cadres de santé qui se permettent de nous demander si on doit se faire vacciner, puis on doit s'épandre devant nos collègues sur nos choix personnels de santé", déplore-t-elle.

Prêtes à aller jusqu'à la démission

La plupart de ces soignantes n'avaient jamais manifesté de leur vie. Mais elles voient la vaccination obligatoire comme l'affront de trop. "Ça doit être un consentement libre et éclairé, mais j'ai l'impression que c'est un abus de pouvoir, de faiblesse parce qu'on est tenues par nos salaires. On se retrouve coincées", regrette l'une d'elles qui, après longue réflexion, a décidé de ne pas céder. "Ils peuvent me menacer, me harceler, je ne me démonterai pas. Je pense que si je cède, je m'en voudrais toute ma vie". Au point, assure-t-elle, de quitter son métier s'il le faut. "Et pourtant, je l'adore, ajoute-t-elle, les larmes aux yeux. Ça me ferait mal. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas me plier à des règles injustes."

Les autres disent elles aussi qu'elles seraient prêtes à démissionner si la vaccination reste obligatoire pour leur profession. Et se préparent à multiplier les manifestations, prochainement, pour défendre leur droit de ne pas se faire vacciner.