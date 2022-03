Le Sidaction 2022 démarre ce vendredi 25 mars et jusqu'à dimanche 27 mars. Le VIH est pourtant souvent oublié par les jeunes de Nice qui assurent ne pas se protéger systématiquement.

"Je ne me sens pas concernée pas le SIDA", les jeunes niçois se protègent moins contre le VIH

"Par amour faisons disparaitre le VIH", c'est le slogan de la nouvelle édition de l'opération Sidaction qui démarre ce vendredi 25 mars et jusqu'à dimanche 27 mars. L'occasion de reparler du SIDA et de cette épidémie qui continue de tuer chaque années en France. Une maladie qui touche aussi les jeunes, 14% des découvertes de séropositivité concernent les moins de 25 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On est un peu une génération dans l'insouciance"

Pourtant pour ces jeunes, le VIH est loin d'être une préoccupation importante. Quand on demande aux jeunes niçois s'ils se protègent contre le SIDA, la réponse est sans appel. "C'est vraiment quelque chose auquel je ne pense pas", explique une jeune femme. "J'ai pas mal d'amis qui ne se protègent pas. On est un peu une génération dans l'insouciance", dit-elle. "Je ne me sens pas concernée par le SIDA. Autour de moi les gens ne s'en rendent pas compte", complète une seconde.

"Une maladie assez vieille"

Certains jeunes considèrent que le SIDA est "une maladie assez vieille" qui "fait moins peur qu'avant". "C'est une maladie traitable donc c'est pas grave au pire", conclut un jeune niçois. Selon le Sidaction, 37% des jeunes interrogés indiquent ne pas avoir peur du SIDA.