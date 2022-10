"Je ne pourrais plus y aller" : les thermes de Luxeuil menacés par un amendement du budget de la Sécu

Alors que le gouvernement a engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution , jeudi 20 octobre, un amendement voté plus tôt en commission des affaires sociales fait monter l'inquiétude à Luxeuil-les-Bains. Cet amendement signé par plusieurs députés Horizons remet en question le remboursement des cures thermales. Il demande à la Haute autorité de santé (HAS) d'évaluer leur "service médical rendu", c'est-à-dire leur efficacité.

Un coût trop élevé sans le remboursement de la Sécu

Sans remboursement, ce sera plus compliqué pour les personnes âgées de venir en cure. Ce sera même impossible pour Françoise qui sort des thermes de Luxeuil ce mardi : "Je ne pourrais plus y aller, maintenant je suis toute seule et j'ai une petite retraite." Pourtant cette retraitée nancéenne est une adepte des thermes. C'est sa 17e cure thermale, la 10e à Luxeuil-les-Bains, à chaque fois pour des rhumatismes et sa mauvaise circulation sanguine.

Pierrette et Micheline viennent de région parisienne depuis sept ans pour bénéficier de la cure thermale de Luxeuil. Toutes deux sont persuadées du bien-être procurés par les soins, les bains, les massages. La cure "est impérative", pour Pierrette qui explique que "c'est médical". "J'ai trois prothèses, hanche, épaule et dos. Je pense que j'y ai le droit", souligne Micheline.

"De nombreux acteurs économiques en vivent"

Pour le maire de Luxeuil-les-Bains Frédéric Burghard, les bienfaits de la cure ne sont plus à prouver. "Pourquoi bousculer aujourd'hui ce qui existe et ne pas faire confiance aux stations thermales pour pouvoir diligenter les recherches adéquates pour prouver ce service médical rendu ?" demande l'élu qui se dit "très inquiet". Il craint une baisse de fréquentation si la cure n'est plus remboursée. "C'est une branche complète de l'activité économique, notamment touristique, mais ça procure des retombées économiques très importantes. Nous avons de nombreux acteurs économiques qui vivent de cet accueil de curistes", explique Frédéric Burghard. En 2019, année de référence avant le Covid-19, Luxeuil-les-Bains avait accueilli près de 6.000 curistes. Des patients qui louent des logements, vont au restaurant et, parfois, jouent au casino.