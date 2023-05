"Je ne suis pas guéri, je suis rétabli" : Le combat de Florent Babillot contre la schizophrénie

France Bleu Bourgogne : Florent Babillotte, écrivain et coach. La maladie a été diagnostiquée chez vous lorsque vous aviez 24 ans. Vous en avez aujourd'hui 42 ans. Comment allez-vous ?

Ca va très bien, Ça va beaucoup mieux que quand j'avais 24 ans. J'ai longtemps vécu avec une épée de Damoclès en me disant que j'allais rechuter. C'est ce qui m'a un peu sauvé. Le fait d'avoir cette peur de la rechute, ça m'a permis de faire attention à moi, de m'intéresser au coaching, au développement personnel, aux neurosciences. J'ai également été aide soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. C'est pour ça que je fais une conférence à Chevigny-Saint-Sauveur pour aider le maximum de personnes possible, les personnes soignées, mais aussi le personnel soignant. Et puis les gens qui ne connaissent pas la maladie.

Ca veut dire qu'on guérit de la schizophrénie ?

Je suis rétabli. Je n'ai pas de problème avec le mot guérir, je me sens très bien. Aujourd'hui, je fais du sport, j'ai une femme, j'ai une vie tout à fait finalement normale. Je me sens énormément mieux qu'avant, ça c'est sûr. Guéri, je ne sais pas. Ce serait plutôt à un psychiatre de le dire, mais rétabli, ça, c'est sûr. On me l'a dit que j'étais rétabli plusieurs fois.

Vous vous êtes rétabli avec quoi ? Avec des traitements ?

J'ai toujours un traitement. Je fais attention. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de techniques de développement personnel, de neurosciences, de la programmation neurolinguistique. C'est de la reformulation. J'apprends beaucoup aux gens, par exemple, à reformuler les voix quand on en a, Freiner la paranoïa également. On travaille, on a des séances de coaching là dessus. C'est très important, ça aide beaucoup de personnes. C'est vrai que les gens ont un peu de mal à partager des vidéos parce que c'est un sujet qui est un peu tabou et je comprends tout à fait. Mais c'est vraiment important de les partager parce que ça peut aider beaucoup de monde.

Comment on se rend compte qu'on est schizophrène ?

On ne s'en rend pas compte. C'est les autres qui vous le disent. De treize ans à 24 ans, j'étais dans une errance de diagnostic. Je voyais bien que j'avais des phases où je n'étais pas bien du tout, des phases où j'avais des voix, de la paranoïa. Et c'est vrai que c'est eux qui vous le disent. J'aurais pu être acteur à un moment parce que mes parents pensaient que je faisais une crise d'adolescence alors que je m'enfermais dans ma chambre. Je disais que je jouais aux jeux vidéo, mais je criais à l'intérieur. Il y avait une voix que dans mon premier livre sur clarté, j'ai appelé l'autre. Cette voix qui m'a longtemps hanté, est toujours là par moments. Mais j'ai appris à très bien la maîtriser en fait, et à vivre sereinement avec.

Ça veut dire que dans votre quotidien, vous avez dû mettre en place des procédés ?

Un des process, c'est de reformuler la voix de façon positive pour qu'elle soit moins stressante. Ça peut être une hallucination. Le constat que je peux vous donner, c'est à la fois de savoir gérer votre stress pour faire diminuer l'hallucination, mais aussi vous pouvez faire des techniques de visualisation positive en fait, c'est à dire changer une hallucination en visualisation positive. Ça veut dire que les images que vous avez dans la tête vous les transformez en images positives avec un travail personnel à faire sur soi, ça prend du temps, mais c'est tout à fait faisable. Et ça, ça aide beaucoup de gens.