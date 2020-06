"Je ne suis pas un prophète, même si je suis barbu" : Didier Raoult s'explique devant la commission d'enquête

Durant trois heures, le professeur Didier Raoult a donné son avis sur la gestion de crise du Covid-19 face à la commission d'enquête parlementaire. Il a défendu ses essais et les traitements à base d'hydroxychloroquine, tout en fustigeant "les conflits d'intérêt" et l'organisation des tests.

"La manière dont ça s'est organisé est totalement archaïque" : Didier Raoult s'est exprimé ce mercredi 25 juin, face à l'Assemblée Nationale. Convoqué par la commission d'enquête, le professeur marseillais de l'IHU Méditerranée qu'il dirige, a fustigé l'organisation des tests de dépistage au coronavirus Covid-19 et évoqué des conflits d'intérêt dans la recherche.

Trois heures d'audition devant les députés

Pour son audition, le médecin a troqué sa blouse blanche pour la veste noire : pendant trois heures, il s'est livré à une longue dissertation. D'abord en évoquant les tests, qui selon lui, auraient très bien pu avoir lieu de manière plus efficace s'ils n'avaient pas été centralisés autour de l'Institut Pasteur. "L'idée qu'on ne pouvait pas faire de tests n'était pas vraie" selon le microbiologiste.

Sur son départ du conseil scientifique, créé le 11 mars pour aiguiller le gouvernement, il s'explique : "J'étais un OVNI, il n'y avait pas de compatibilité scientifique entre nous", et il a regretté que les questions qui y étaient discutées, comme celle du confinement "ne le concernait pas".

Je ne suis pas un prophète, même si je suis barbu

Toujours convaincu de l'efficacité de l'hydroxychloroquine

Le professeur a réaffirmé l'efficacité de la molécule qu'il teste dans son service, l'hydroxychloroquine, en remettant en cause les autres essais : "Tout essai qui comporte plus de mille personnes est un essai qui cherche à démonter des choses qui n'existent pas. Je suis désolé, c'est une base de la statistique : et je vous assure que je suis un très bon méthodologiste."

Je sais ce qu'est un essai : il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là y sera aussi, nous verrons - Didier Raoult

Il a également répété devant la commission d'enquête que selon lui, certains détracteurs de l'hydroxychloroquine seraient financièrement liés au laboratoire Gilead, fabricant du Remdesivir, une autre molécule dont l'efficacité est testée dans le traitement du Covid-19.

à lire aussi Le remdesivir, traitement prometteur contre le coronavirus ?

Il évoque un écosystème, des "relations de familiarité de nature à changer le jugement des choses". Il a expliqué avoir été menacé de "celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis six ans", sans le nommer. Face aux demandes de précisions des députés, le microbiologiste les a notamment renvoyés à la consultation de la base de données Transparence Santé, qui recense les liens d'intérêt entre les entreprises et les acteurs du secteur de la santé.

à lire aussi Coronavirus : le Professeur Didier Raoult auditionné par la commission d'enquête parlementaire

Les essais cliniques comportant de l'hydroxychloroquine ont été interrompus le 18 juin par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le médicament ne réduit pas le taux de mortalité des malades hospitalisés, selon plusieurs études citées par l'OMS.