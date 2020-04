« Je ne suis qu’un soignant, debout, parmi tant d’autres »

Ils n’ont pas l’habitude d’être mis en avant. Ils sont infirmiers, aides-soignants, et vivent depuis début mars une crise qu’aucun d’entre eux n’aurait pu anticiper. «Ce que nous vivons est exceptionnel», confie François*. Il n’est pourtant pas novice, lui, qui exerce depuis le début des années 80. Cet infirmier spécialisé avoue même avoir vécu toutes ces années « avec une parfaite insouciance ». Mais tout a basculé au début du mois de mars, c’est ce qu’il nous a écrit. «J’ai compris, tardivement comme tout le monde, que nous allions être bousculés dans nos habitudes professionnelles». Et bien plus encore.

« être à la hauteur »

Dans le message qu’il nous a envoyé, celui qui se présente comme « un soignant parmi tant d’autres», raconte : « Très vite il a fallu changer notre fusil d’épaule et, d’une façon générale et remarquable, _tous, avons accepté la mission d’être le plus rapidement à la hauteur de ce que les patients atteints du Covid-19 attendent de nous_. »

« Dominer ses peurs »

Alors comment faire face, chaque jour devant l’inimaginable ? « Un élan de générosité et de solidarité est né dans la communauté soignante qui a permis de dominer nos craintes et nos peurs. Peur de quoi ? De ne pas être à la hauteur de la mission demandée, mais surtout la peur d’être soi-même atteint du Covid-19, en sachant que des nôtres luttent contre ce fichu virus dans un lit de réa, intubés, ventilés, pour garder la vie. _Peur aussi d’être vecteur sain et de contaminer nos proches_. C’est pour moi ce qui est le plus difficile à vivre. Cela fait un mois maintenant, avons gagné en confiance. Mon épouse, mes enfants, mes parents, mes amis et mes collègues sont un soutien extraordinaire, sans faille, qui me donne la force d’être un soignant debout parmi tant d’autre. »

Limiter les effets de ce tsunami

Chaque soir les hommages se succèdent. Partout aux fenêtres, sur les balcons, les soignants sont applaudis, remerciés. « _L’hommage rendu le soir à 20 heures ne doit pas être exclusivement réservé aux soignants mais à toutes les composantes de notre société_, insiste François. Nous devons tous nous applaudir. L’heure n’est pas à la polémique mais nous devons tirer tous dans le même sens pour que nous puissions vaincre ce fléau mondial et limiter les effets de ce tsunami. »

Le combat n’est pas encore fini, François le sait. Alors combien de temps les infirmiers, médecins, soignants devront-ils encore lutter ? « J’espère pouvoir te réécrire dans un mois en te disant : Amicu on l’a fait ».

*Le prénom a été modifié