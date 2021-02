"Je ne vois pas le bout du tunnel" : une iséroise témoigne des effets du "Covid-long"

Parmi les malades atteints par la Covid-19, certains souffrent de ce qu'on appelle un "Covid-long". Même une fois le virus combattu par l'organisme, certains symptômes de la maladie persistent et pourrissent la vie des patients. Cathy, une iséroise de 48 ans, assistante de gestion, a été contaminée deux fois par le coronavirus, en avril puis en novembre 2020. Elle n'a pas été hospitalisée mais elle souffre encore aujourd'hui de nombreux maux qui l'empêchent de vivre normalement.

Comment avez-vous contracté la Covid-19 ?

J'ai été contaminée une première fois le 14 avril, puis le 3 novembre 2020. Je n'ai pas été hospitalisée mais je ressens encore une fatigue écrasante au quotidien, j'ai de l’urticaire, des problèmes neurologiques, je ressens un brouillard cérébral, je suis déconcentrée, j'oublie des choses... J'ai également beaucoup de douleurs musculaires et articulaires. En novembre, j'ai aussi perdu le goût et l'odorat. J'ai partiellement retrouvé le goût mais pas l'odorat. Depuis dix mois, je n'ai aucun suivi mis à part des prises de sang de temps en temps.

Souhaiteriez-vous être considérée comme "Covid-long", que la sécurité sociale vous reconnaisse ainsi ?

Je n'ai pas trop de frais de santé étant donné que je ne suis pas suivie. Ce qui me coûte très cher ce sont toutes les vitamines que j'achète et que je prends au quotidien mais de toute manière ce ne serait pas pris en charge par la sécurité sociale. J'ai fait le choix de continuer de travailler donc au niveau du salaire je ne suis pas impactée par la maladie.

"J'attends que ce virus me laisse tranquille, qu'il me permettre de redevenir la Cathy que j'étais avant."

Je recherche plutôt une reconnaissance au niveau de mon entourage car, malheureusement, c'est une maladie mal connue et invisible. Quand vous avez une jambe cassée, cela se voit mais là on ne voit pas que je suis fatiguée, que le soir je pleure d'épuisement, que j'ai mal partout, que je n'arrive pas à réfléchir. Souvent, je préfère cacher ma maladie car les gens ne comprennent pas. Je ne vois pas le bout du tunnel, il y a des jours où je suis très bien en me levant et quelques heures plus tard je ne suis plus capable de rien faire. J'attends que ce virus me laisse tranquille, qu'il me permettre de redevenir la Cathy que j'étais avant. Je continue de me battre mais j'ai parfois l'impression que c'est forcément le virus qui va gagner.