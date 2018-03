Rouen, France

"C'est quoi en fait le VIH ?". Devant un lycée du centre-ville de Rouen pour le premier jour du Sidaction vendredi, des jeunes restent encore mal informés sur le Sida et du VIH, le virus qui mène à cette maladie parfois mortelle. D'après une étude Ifop publiée mercredi, 21% des 15/24 ans pensent par exemple qu'il se transmet par la salive.

Mieux informer pour lutter contre les discriminations

Pour Hugo Henneton, responsable de l'association Aides en Normandie, seuls "le sang, l'allaitement et les sécrétions sexuelles" peuvent transmettre le VIH, et non la salive, les larmes ou encore la sueur. "Le fait de mal connaître les moyens de transmission du virus accentuent les discriminations à l'égard des séropositifs", précise-t-il.

D'après un sondage Ifop cette fois pour Aides, 16% des personnes interrogées seraient mal à l'aise d'apprendre qu'un de leur collègue soit séropositif-ve.