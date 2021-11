"Je pensais que c'était fini", les enfants sarthois déçus du retour du masque dans les écoles

Le retour du masque à l'école n'est pas vécu comme une bonne nouvelle par tous les enfants sarthois. A partir du lundi 8 novembre, cette obligation fait son retour dans 39 départements où le taux d'incidence s'est stabilisé au-dessus de 50 cas pour 100.000 habitants.

"On était en train de s'habituer à revoir les visages et là ça va faire bizarre parce qu'on ne les verra plus, c'est triste", commente Agathe, dix ans. D'autres écoliers se plaignent du caractère inconfortable du masque, et notamment pour la buée sur les lunettes. "Moi, tellement je porte le masque, je ne le sens même plus des fois", affirme fièrement Zoé, 9 ans, qui, elle, ne se plaint pas du retour de cette obligation.

Un recours devant la CEDH

"On pouvait respirer librement sans le masque, mais ce n'était pas pour de bon, je savais que ça allait revenir", résume Léana, 8 ans. Ce n'est une surprise non plus pour de nombreux parents. "Comme le petit a six ans, au niveau de l'apprentissage ce n'est pas top", raconte Noémie, une maman mancelle. "Il faut voir le côté positif : depuis qu'ils ont retiré le masque, il est tout le temps malade. Au moins on passera un hiver tranquille", ajoute Clélia, la mère d'un garçon de sept ans.

Mais tous les parents n'accueillent pas la nouvelle avec sérénité. Le collectif sarthois des parents atterrés s'est associé à deux autres associations ligériennes pour dénoncer cette mesure et compte déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme d'ici la fin du mois. "Ça fait plus d'un an qu'on demande aux autorités de réaliser un bilan coûts/avantages", explique Nicolas Landy, l'un des représentants du collectif. "Le masque n'a pas d'impact sur l'épidémie, mais il en a un sur la santé des enfants et leurs apprentissages." En mars dernier, le collectif avait déjà essayé, sans succès, de saisir le Conseil d'Etat sur la question.